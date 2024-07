Devises : le $ fléchit après une rafale de stats équilibrées

Le 03 juillet 2024 à 22:22 Partager

Le point d'orgue de cette journée un peu particulière (demi-séance à Wall Street à la veille des célébrations d'Independance Day) a retenti à 20H (et non 22H comme à l'accoutumée) avec les 'minutes' de la FED.



Le 'message' des délibérations de la mi-juin ressemblent mot pour mot à ceux prononcés la veille par Jerome Powell depuis Cintra.

La patron de la Fed, qui participe avec Christine Lagarde, au forum annuel de la BCE au Portugal, a réaffirmé que si l'inflation avait fait 'des progrès', son recul devait se pouvoir se confirmer afin de 'donner davantage confiance dans le ralentissement de la hausse des prix avant de commencer d'assouplir la politique monétaire'.

Le FOREX a peu réagi au communiqué diffusé à 20H, aucun élément nouveau n'en ayant émergé.



Les 'minutes' confirment que la FED confirme être 'partagée entre la crainte de réduire les taux trop vite et celle d'attendre trop longtemps'.



Le Dollar a nettement fléchi ce mercredi, de -0,35% vers 105,35 pour le '$-Index'- après la publication du rapport 'ADP' (Automatic Data Processing) concernant les créations d'emploi dans le secteur privé des Etats-Unis, lequel n'a généré que 150.000 embauches le mois dernier, un nombre légèrement inférieur aux attentes des économistes et en baisse pour un troisième mois de suite.

Les commandes à l'industrie américaine se sont tassées de 0,5% en mai 2024, après une hausse de 0,4% en avril (révisée d'une estimation initiale qui était de +0,7%).

Le Département du Commerce précise que les livraisons de l'industrie américaine ont diminué de 0,7% en mai par rapport au mois précédent.

Enfin, les stocks ayant augmenté de 0,2%, le ratio stocks sur livraisons s'est accru de 1,46 à 1,47 d'un mois sur l'autre.



Quelques signes de résilience tout de même avec la croissance anticipée dans le secteur privé américain (estimation finale) qui a accéléré un peu plus qu'estimé initialement en juin, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global qui ressort à 54,8 en données définitives, à comparer à 54,6 en estimation flash et à 54,5 pour le mois précédent (la croissance de la production a accéléré).



L'indice des 'services' a ainsi atteint son plus haut niveau depuis avril 2022, avec une augmentation renouvelée de l'emploi.

Le billet vert a cédé -0,35% face à l'Euro qui grimpe vers 1,0785, après avoir gagné +0,6% et culminé vers 1,0815 vers 16H15 (sa meilleure marque depuis le 13 juin).

Le Dollar n'a quasiment rien perdu face au Yen à 161,75, la devise nippone ayant inscrit un nouveau plancher de 38 ans à 162/$, mais il s'effrite de -0,25% face au Franc suisse à 0,9030.



L'Euro a marqué le pas après de test des 1,0800 suite à la parution d'un recul de -0,2% des prix à la production en zone euro au mois de mai, essentiellement sous l'effet du net recul des coûts de l'énergie, selon des données publiées mercredi par Eurostat.

Les coûts de l'énergie ont chuté, à eux seuls, de 1,1% d'un mois sur l'autre.

En rythme annuel, c'est-à-dire par rapport à mai 2023, les prix à la production industrielle s'inscrivent en baisse de 4,2% dans la zone euro.



Dans l'ensemble de l'Union européenne, les prix à la production industrielle ont diminué de 0,3% en mai après avoir signé un repli de 0,7% le mois précédent (sur 1 an, les prix producteurs reculent de 4% dans l'UE).



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.