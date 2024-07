Devises : le $ perd 0,9% sur la semaine, le Yen se redresse

(CercleFinance.com) -L'Euro (+0,35%) termine a semaine au-delà des 1,0900/$: le gain hebdo s'élève à +0,6% et à +0,9% depuis le début de la séquence politique 'compliquée' post-dissolution en France.



Le Dollar n'a pas réussi à rebondir après sa chute de -0,5% de jeudi, malgré un 'PPI' (indices des prix à la production US) supérieur aux attentes : les prix à la production rebondissent et viennent largement contrebalancer le recul séquentiel de -0,1% des prix à la consommation ('CPI' retombé à 3,00% et +3,4% en données 'core).



Le 'PPI' ressort en effet en hausse de +0,2% en global (ce n'est pas une bonne surprise) et à +0,4% en donnée 'core' (hors alimentation + énergie).

C'était assez prévisible vu la hausse du baril depuis 1 mois, sans oublier le coût du fret avec un canal de Suez toujours neutralisé.



Mais cela n'impacte pas le consensus concernant une baisse de taux mi-septembre vient de bondir jeudi de 75 vers 90% : il faudrait vraiment une série de chiffres très 'robustes' sur la croissance pour remettre en cause le scénario à 2 X -25Pts d'ici fin 2024 (on reste loin des -6 ou -7 X 25Pts du début de l'année).

Le '$-Index' (-0,3%) finit la semaine au plus bas vers 104, (-0,9% hebdo), sa pire marque depuis le 6 juin dernier... et il se retrouve également au plus bas face au Yen (+0,55%) qui se hisse des 157,90 (soit +2% face au $ en hebdo).





