Devises : $ en gain de 0,5%, record annuel contre E à 1,1850

L'Euro s'enfonce encore de -0,5% face au Dollar qui établit un nouveau record annuel à 1,1850.

L'Euro enfonce le support des 1,193/E qui remontait à mi-août puis début septembre : il semble bien parti pour s'en aller tester les 1,183, c'est à dire la base de son canal baissier court terme.

Si la tendance se prolongeait de 1 mois, c'est le support des 1,1630 (des 25 septembre et 2 novembre) qui pourrait être testé.



Le Dollar continue à l'évidence de bénéficier de la nette hausse de sa rémunération (+6Pts à 1,612%), en absolu comme en relatif face à l'Euro, ainsi que face au Yen ou au Franc suisse (il gagne également 0,5% à 108,9/JPY et 93,5ChF respectivement).



Et les cambistes s'attendent à une communication très 'colombe' de la BCE ce jeudi, Christine Lagarde devrait avoir à coeur d'apaiser les craintes de repentification de la courbe des taux en Europe.



Le Dollar aurait pu être affaibli par le vote du 'package' de 1.900Mds$ ce weekend, mais c'était dans les cours depuis longtemps et les cambistes privilégient le facteur 'relance'.

Et l'Euro a pu être affaibli ce lundi par la chute de la production industrielle en Allemagne : -2,5% en janvier -en séquentiel- par rapport à décembre selon Destatis (impact négatif de la fin de la TVA réduite au 31 décembre entraînant une baisse de 12,1% de la production automobile en janvier), et de -4,2% sur 12 mois.

Le marché prendra connaissance demain des derniers chiffres du PIB de la zone euro pour le quatrième trimestre puis, mercredi, des données concernant l'inflation aux Etats-Unis, un indicateur qui sera suivi de près compte tenu des récentes interrogations entourant l'évolution des prix.



