Élections: Carmignac prévoit un "blocage" politique en France

Le 08 juillet 2024 à 16:06

"La nouvelle Assemblée n’a pas de majorité", constate Frédéric Leroux, membre du comité d’investissement stratégique de Carmignac à l’issue du second tour des élections législatives. "Il y aura donc des majorités qui se formeront au gré des textes à voter dans un contexte où les sujets de consensus seront particulièrement rares". Pour le gérant "le scenario le plus probable est celui d’un blocage qui empêche toute initiative législative importante" et la France ne pourra donc que gérer "ses affaires courantes", "sur fond de poursuite de la dégradation des comptes publics".



"Il est difficile de croire que le crédit souverain français ne s'écartera pas, de l'allemand", ajoute-t-il. "Ce spread stationnant aujourd'hui entre 70 et 75 points de base devrait ainsi progressivement remonter, renchérissant le coût de la dette française et contribuant à l'affaiblissement de l'économie française".



"La situation française nous semble également capable de contribuer à l'affaiblissement de l'euro compte tenu de la mise à l'arrêt de la locomotive politique franco-allemande" juge Frédéric Leroux, pour qui "le manque d'initiatives économiques risque de s'européaniser".