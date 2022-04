Factbox-Qui sont les prétendants au poste de régulation le plus élevé de la Fed ?

Mme Raskin n'a pas réussi à obtenir un soutien suffisant de la part des démocrates modérés pour être confirmée. Le sénateur de Virginie occidentale Joe Manchin a notamment déclaré qu'il ne la soutiendrait pas, craignant qu'elle ne décourage les banques de prêter aux sociétés pétrolières et gazières.

Le rôle de vice-président de la Fed pour la supervision est l'un des régulateurs bancaires les plus puissants du gouvernement, et le prochain responsable est susceptible de s'occuper d'un vaste portefeuille comprenant les risques liés à la finance climatique, les fintechs et les prêts équitables.

Voici les candidats susceptibles d'être dans le panorama, selon les analystes et les initiés de Washington.

MICHAEL BARR, ANCIEN FONCTIONNAIRE DU TRÉSOR PUBLIC

Michael Barr, actuellement professeur à la faculté de droit de l'Université du Michigan, était une figure centrale du Trésor sous la présidence de Barack Obama lorsque le Congrès a adopté la loi de réforme financière Dodd-Frank en 2010.

En tant que secrétaire adjoint aux institutions financières, M. Barr a contribué à l'élaboration de la réforme de la Bourse et est aujourd'hui l'un des principaux candidats à la nomination à la Fed, selon deux sources au fait de la question.

M. Barr s'était déjà retrouvé dans le panorama pour un autre poste de réglementation bancaire, à la tête de l'Office of the Comptroller of the Currency. Mais l'opposition de certains progressistes, qui ont cité son travail avec certaines entreprises fintech après avoir quitté le gouvernement, a contribué à faire échouer sa candidature.

Barr n'a pas répondu à une demande de commentaire.

RAPHAEL BOSTIC, PRÉSIDENT DE LA FED D'ATLANTA

Avec sa nomination au poste de président de la Fed d'Atlanta en 2017, Bostic est devenu la première personne noire à occuper un rôle de président de Fed régionale. Il s'est exprimé ouvertement sur les questions de diversité raciale et d'inégalité économique, qui sont toutes deux des priorités politiques clés pour l'administration Biden.

Économiste de formation, M. Bostic a précédemment occupé des postes à la banque centrale américaine à Washington, où il s'est attiré des éloges pour son travail sur les règles de prêt communautaire, et au département américain du logement et du développement urbain.

Cependant, Bostic représente un peu une inconnue en matière de réglementation financière, selon les analystes. Malgré cela, certaines banques étaient enthousiastes à l'idée de confier ce rôle à Bostic lorsque son nom a été évoqué pour la première fois l'année dernière, selon deux cadres du secteur.

Un porte-parole de Bostic n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

NELLIE LIANG, SOUS-SECRÉTAIRE AU TRÉSOR

Mme Liang, ancienne fonctionnaire de la Fed qui est maintenant sous-secrétaire du Trésor pour les finances nationales, a joué un rôle déterminant dans la mise en place du cadre réglementaire après la récession et la crise financière de 2007-2009. Elle a passé des décennies à la Fed en tant que membre du personnel, devenant finalement la première directrice de la division de la stabilité financière de la banque centrale.

Elle a quitté la Fed en 2017 pour rejoindre le groupe de réflexion de la Brookings Institution, où elle a critiqué les efforts des républicains pour réduire les exigences en matière de capital et de liquidités pour les grandes banques, entre autres changements.

Liang a été nommée pour un siège au Conseil des gouverneurs de la Fed sous l'administration Trump, mais elle s'est retirée en 2019 après que les républicains ont bloqué sa nomination, craignant qu'elle ne soit trop dure envers Wall Bourse.

Cependant, certains progressistes sont mécontents que Liang n'ait pas adopté une position plus dure sur les cryptomonnaies, "il n'est donc pas clair si elle serait dans une future conversation sur ce rôle", a écrit Isaac Boltansky, directeur des politiques de la maison de courtage BTIG, dans une obligation lundi.

Un porte-parole de Liang n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

MICHAEL HSU, CONTRÔLEUR INTÉRIMAIRE DE LA MONNAIE

Actuellement contrôleur intérimaire de la monnaie, Hsu a précédemment dirigé la supervision des grandes banques à la Fed. Dans son rôle actuel, il a poussé les priorités démocrates, notamment le risque lié au changement climatique, et a mis en garde les banques contre un "excès de confiance" suite à la pandémie COVID-19.

Alors qu'il serait un bon candidat pour la supervision de la Fed, selon les initiés de Washington, il n'est pas clair si sa position sur le risque financier climatique serait acceptable pour Manchin, un modéré qui représente la Virginie occidentale productrice de charbon au Sénat.

Une porte-parole de Hsu n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

L'ANCIENNE SOUS-SECRÉTAIRE AU TRÉSOR MARY MILLER

Un nouveau nom a circulé lundi, celui de Mary Miller, qui a travaillé au Trésor de 2010 à 2014. Elle a récemment occupé le poste de vice-présidente senior par intérim pour les finances et l'administration à l'Université Johns Hopkins.

Pendant son passage au Trésor, Mme Miller était responsable de la gestion de la dette du Trésor, des opérations fiscales et de la reprise après la crise financière. Elle a joué un rôle central dans la mise en œuvre de la loi de réforme financière Dodd-Frank de 2010, en aidant les agences à rédiger des réglementations complexes comme la "règle Volcker" et en mettant en place le nouveau Conseil de surveillance de la stabilité financière.

Mme Miller n'a pas pu être jointe immédiatement pour un commentaire.

RICHARD CORDRAY, ANCIEN CHEF DU BUREAU DE PROTECTION FINANCIÈRE DES CONSOMMATEURS (CFPB)

Ancien procureur général de l'Ohio, Cordray a été le premier directeur du CFPB.

Sous sa direction, l'agence a adopté une position agressive en s'attaquant aux créanciers hypothécaires et aux prêteurs sur salaire abusifs, ce qui lui a valu les éloges des progressistes et les critiques des républicains qui ont déclaré qu'il outrepassait les attributions statutaires de l'agence.

Après avoir quitté l'agence, Cordray s'est présenté sans succès au poste de gouverneur de l'Ohio. Il dirige actuellement les programmes fédéraux d'aide aux étudiants du département de l'éducation. Cordray était en lice pour le poste de supervision à la fin de l'année dernière, selon Reuters.

Cordray n'a pas répondu à une demande de commentaire.