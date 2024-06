Paris (awp/afp) - L'indice des prix à la consommation a progressé de 2,1% sur un an en France au mois de juin, en léger reflux après 2,3% en mai, a indiqué l'Insee vendredi dans un communiqué.

L'inflation reprend ainsi sa lente décrue après une légère bosse en mai, où elle avait progressé de 0,1 point par rapport au mois d'avril (2,2% sur un an). En juin 2023, elle atteignait encore 4,5%. Le repli constaté en juin s'explique à la fois par un "ralentissement" de la hausse des prix de l'énergie et de l'alimentation, et une évolution au même rythme qu'en mai des prix du tabac, des produits manufacturés et des services, détaille l'Institut national des statistiques et des études économiques dans cette première estimation (Insee) qui devra être confirmée mi-juillet.

Le coût des produits alimentaires a grimpé de 0,8% sur un an en juin, contre 1,3% en mai; celui de l'énergie a pour sa part crû de 4,8%, alors qu'il progressait encore de 5,7% un mois plus tôt. Le prix des services - une composante qui pèse plus de la moitié de l'indice des prix à la consommation - s'est apprécié de 2,8% sur un an en juin, un chiffre identique à celui de mai.

Le prix du tabac a augmenté de 8,7% comme en mai tandis que celui des produits manufacturés est demeuré étale (0%). Sur un mois, l'inflation est "quasi stable" puisqu'elle s'inscrit à 0,1% entre mai et juin après avoir été nulle entre avril et mai, précise l'Insee.

Indicateur de référence au niveau européen, l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) progresse de 2,5% sur un an en juin, après une hausse de 2,6% en mai.

