Les actions asiatiques ont évolué de manière mitigée mercredi et les rendements des obligations du Trésor américain ont atteint leur plus haut niveau depuis plusieurs années, les investisseurs ayant des doutes sur les actions et les obligations en raison des inquiétudes concernant l'impact de taux d'intérêt plus élevés et plus longs.

L'indice du dollar a atteint un nouveau plus haut de 10 mois, tandis que le yen japonais s'est rapproché d'un niveau clé où les autorités japonaises sont considérées comme susceptibles d'intervenir pour soutenir la monnaie.

Dans les premiers échanges européens, les contrats à terme de l'Euro Stoxx 50 ont légèrement augmenté de 0,05%, tandis que les contrats à terme du DAX allemand étaient en baisse de 0,07% et les contrats à terme du FTSE étaient en baisse de 0,14%.

En Asie, l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a été peu modifié dans les échanges de l'après-midi. L'indice est en baisse de 3,7% depuis le début du mois. Les contrats à terme sur les actions américaines, le S&P 500 e-minis, étaient en hausse de 0,27%.

Les bénéfices des entreprises chinoises ont été le point central de la journée. Les bénéfices des entreprises industrielles chinoises ont chuté de 11,7 % au cours des huit premiers mois par rapport à l'année précédente, soit une baisse moins importante que celle de 15,5 % enregistrée au cours des sept premiers mois.

L'indice chinois CSI300 était en hausse de 0,3 % dans les échanges de l'après-midi, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong était en hausse de 0,58 %, après avoir perdu quelques gains antérieurs.

"La stabilisation des bénéfices industriels n'est tout simplement pas assez importante pour surmonter les inquiétudes concernant les risques, en particulier dans l'immobilier", a déclaré Gary Ng, économiste principal pour l'Asie-Pacifique chez Natixis.

"En l'absence de catalyseurs positifs et en raison de la sensibilité toujours élevée aux risques, les investisseurs sont devenus prudents à l'approche des longues vacances en Chine continentale", a-t-il ajouté, faisant référence aux vacances de la fête nationale qui durent une semaine.

Les marchés boursiers de la Chine continentale seront fermés du 29 septembre au 6 octobre.

Les actions australiennes ont baissé de 0,28 %, tandis que l'indice boursier japonais Nikkei a perdu 0,15 %.

Mardi, le Dow Jones a enregistré sa plus forte baisse en un jour depuis le mois de mars, tandis que les trois principales moyennes ont terminé à leur niveau de clôture le plus bas depuis plus de trois mois. Le sentiment de risque a été touché après que la Réserve fédérale a indiqué qu'elle maintiendrait les taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps que les investisseurs ne l'avaient prévu.

L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 1,14 %, l'indice S&P 500 1,47 % et l'indice Nasdaq Composite 1,57 %.

En ce qui concerne les devises, l'indice du dollar, qui suit l'évolution du billet vert par rapport à un panier de devises d'autres partenaires commerciaux importants, était en hausse à 106,24 - après avoir grimpé jusqu'à 106,32, son plus haut niveau depuis le 30 novembre. La monnaie unique européenne était en baisse de 0,1 % sur la journée à 1,0562 $, ayant perdu 2,56 % en un mois.

Le yen japonais est resté faible par rapport au billet vert, à 149 pour un dollar. La force du dollar par rapport au yen en particulier a maintenu les traders en alerte pour une intervention visant à soutenir la monnaie japonaise, en particulier après que le ministre des Finances Shunichi Suzuki ait déclaré qu'aucune option n'était exclue.

Le niveau de 150 yens par dollar est considéré par les marchés financiers comme une ligne rouge qui inciterait les autorités japonaises à agir, comme elles l'ont fait l'année dernière.

"Nous voyons un risque élevé que la BoJ intervienne bientôt pour soutenir le yen", ont déclaré les analystes de CBA dans une note.

En ce qui concerne les bons du Trésor, les rendements de référence à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 16 ans à la suite des prévisions optimistes de la Réserve fédérale concernant les taux d'intérêt à long terme la semaine dernière. Le rendement a atteint 4,5255%, comparé à la clôture américaine de 4,558% mardi.

Le rendement à deux ans, qui augmente en fonction des attentes des opérateurs concernant la hausse des taux des fonds fédéraux, a atteint 5,0623 %, contre 5,077 % à la clôture des marchés américains.

Le pétrole brut américain a augmenté de 1,05% à 91,34 dollars le baril. Le pétrole Brent a atteint 94,89 dollars le baril.

L'or a légèrement baissé. L'or au comptant s'échangeait à 1897,5736 dollars l'once.