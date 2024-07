Generali Investments : "le PIB américain augmentera de 2,4% en 2024"

Aux États-Unis, la croissance décevante du PIB au premier trimestre (1,4% par rapport au trimestre précédent) a été freinée par une réduction des stocks. La demande intérieure continue de croître à un rythme d'environ 2 %, entraînée par la consommation et l'investissement non résidentiel. "Alors que l'épargne excédentaire induite par la pandémie est désormais épuisée, le pouvoir d'achat des ménages reste soutenu par une forte croissance des revenus réels", explique Generali Investments.



L'investissement dans les logiciels maintient les dépenses d'investissement à flot malgré des coûts d'emprunt élevés. Le marché du travail s'est ralenti depuis le début de l'année, les créations d'emplois passant de 267 000 par mois au premier trimestre à 218 000 en moyenne en mai et en avril.



En outre, le nombre d'offres d'emploi par chômeur est passé de 1,3 en janvier à 1,1 en mai (il a culminé à environ 1,9 en mars 2022). Cela a contribué à ralentir la croissance des salaires, l'indice de croissance de l'emploi diminuant à 4,2 % en glissement annuel au premier trimestre (il a atteint un sommet de plus de 5 % en 2022).



Dans le même temps, les gains de productivité, stimulés par l'étroitesse du marché du travail, limitent la croissance des coûts unitaires de main-d'œuvre.



"Tout cela est de bon augure pour l'inflation, après les données décevantes du premier trimestre. En mai, l'IPC de base a ralenti à 3,4 % en glissement annuel, contre une moyenne de 3,8 % au premier trimestre. Nous prévoyons que l'inflation de base PCE (la mesure ciblée par la Fed) passera de 2,8 % en glissement annuel à 2,7 % d'ici la fin de l'année, ce qui implique des impressions mensuelles annualisées légèrement supérieures à 2 %", estime Generali Investments.



Pour le gestionnaire d'actifs, "l'évolution du marché du travail sera déterminante à l'avenir". Jusqu'à présent, le ralentissement de la demande de main-d'œuvre s'est accompagné d'une faible destruction d'emplois. Les demandes d'allocations chômage ont légèrement augmenté au printemps, mais les licenciements restent à des niveaux historiquement bas.



"La thésaurisation de la main-d'œuvre maintiendra le chômage sous contrôle, ce qui permettra une décélération en douceur de la croissance de la consommation. Nous prévoyons une augmentation du PIB de 2,4% cette année et de 1,9% en 2025", précise t-il.