Austan Goolsbee, président de la Réserve fédérale de Chicago, a déclaré jeudi que l'économie américaine semblait de nouveau sur la voie d'une inflation de 2 % après une remontée au début de l'année, un point de vue qui suggère qu'il est de plus en plus convaincu que le moment sera bientôt venu de réduire les taux d'intérêt.

"Je pense que c'est à cela que ressemble le chemin vers les 2 %", a déclaré M. Goolsbee aux journalistes lors d'un entretien de groupe à la banque.

Un rapport gouvernemental publié plus tôt dans la journée de jeudi, indiquant que les prix à la consommation ont baissé de manière inattendue en juin par rapport à mai, est une "excellente" nouvelle et, avec les chiffres de mai, suggère que les chiffres de l'inflation plus élevés que prévu en janvier n'étaient qu'un "accident de parcours", a-t-il déclaré.

Le rapport a également montré une baisse longtemps attendue de l'inflation dans les logements, ce qui est "profondément encourageant", a-t-il ajouté.

M. Goolsbee a refusé de dire s'il préconiserait une baisse des taux lors de la prochaine réunion de la Fed, qui se tiendra les 30 et 31 juillet.

Toutefois, il a déclaré que le fait que la Fed maintienne son taux directeur dans une fourchette de 5,25 % à 5,5 %, comme elle le fait depuis juillet dernier, signifie en fait qu'elle freine de plus en plus l'économie.

"En ne bougeant pas, nous resserrons la politique monétaire (...) et nous partons d'un niveau de restriction qui n'a jamais été aussi élevé depuis des décennies", a déclaré M. Goolsbee. "La raison d'être d'une telle restriction et d'un resserrement en termes réels serait de penser que l'économie est en surchauffe. À mon avis, ce n'est pas ce à quoi ressemble une économie en surchauffe".

