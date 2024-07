Le nombre d'Américains ayant déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage a augmenté la semaine dernière, ce qui indique un ralentissement du marché de l'emploi.

Les demandes initiales d'allocations de chômage ont augmenté de 4 000 pour atteindre 238 000 en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est achevée le 29 juin, a déclaré le département du travail mercredi. Le rapport a été publié avec un jour d'avance en raison du jour férié de la fête de l'Indépendance jeudi.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu 235 000 demandes pour la semaine écoulée.

Les demandes ont atteint le haut de la fourchette 194 000-243 000 de cette année, en partie à cause d'une augmentation des licenciements, les taux d'intérêt plus élevés freinant la demande, ainsi que des difficultés à ajuster les données pour tenir compte des fluctuations saisonnières pendant les vacances.

La volatilité pourrait persister après les vacances du 4 juillet. Les constructeurs automobiles ont l'habitude d'arrêter les usines d'assemblage pour les rééquiper pendant l'été, mais le calendrier est incertain.

Le marché du travail se refroidit progressivement, le gouvernement ayant indiqué mardi qu'il y avait 1,22 offre d'emploi pour chaque chômeur en mai. Le ratio postes vacants/chômage est proche de sa moyenne de 1,19 en 2019.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré mardi que l'économie était de nouveau sur une "voie désinflationniste", mais que les décideurs politiques avaient besoin de plus de données avant de réduire les taux.

Les marchés financiers restent optimistes quant au fait que la banque centrale américaine pourrait commencer son cycle d'assouplissement en septembre.

Depuis juillet dernier, la Fed a maintenu son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans la fourchette actuelle de 5,25 % à 5,50 %. Elle a relevé son taux directeur de 525 points de base depuis 2022 afin d'éradiquer l'inflation.

Le nombre de personnes recevant des allocations après une première semaine d'aide, un indicateur de l'embauche, a augmenté de 26 000 pour atteindre 1,858 million en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est achevée le 22 juin, soit le niveau le plus élevé depuis la fin novembre 2021, selon le rapport sur les demandes d'allocations. Les données relatives aux demandes continues ont été stimulées par un changement de politique dans le Minnesota qui est entré en vigueur l'année dernière et qui permet au personnel éducatif non enseignant de demander des allocations de chômage pendant les vacances d'été.

Cette hausse devrait s'estomper lorsque les écoles rouvriront pour la nouvelle année scolaire à l'automne.

Selon un rapport distinct publié mercredi par le cabinet international de reclassement Challenger, Gray & Christmas, les employeurs américains ont annoncé 48 786 suppressions d'emplois en juin, soit une baisse de 23,6 % par rapport au mois de mai. Les licenciements prévus ont toutefois augmenté de 19,8 % par rapport au mois de juin de l'année dernière.

Le gouvernement devrait annoncer vendredi que le nombre d'emplois non agricoles a augmenté de 190 000 en juin, après une hausse de 272 000 en mai, selon un sondage réalisé par Reuters auprès d'économistes. Le taux de chômage devrait rester inchangé à 4,0%. (Reportage de Lucia Mutikani ; Rédaction de Chizu Nomiyama)