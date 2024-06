PARIS, 7 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en hausse mais sur une note prudente vendredi en début de séance, l'attentisme dominant avant la publication du rapport sur l'emploi américain.



À Paris, le CAC 40 gagne 0,27% à 8.018,20 points vers 07h40 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,16% et à Francfort, le Dax avance de 0,35%.



L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,02%, le FTSEurofirst 300 de 0,03% et le Stoxx 600 de 0,05%.



Les investisseurs attendent à 12h30 GMT le rapport officiel sur l'emploi non agricole aux Etats-Unis, qui permettra de jauger de l'état du marché du travail, un élément clé pour la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.



Après les décisions de la Banque du Canada et de la Banque centrale européenne (BCE) d'abaisser leurs taux d'intérêt, les regards se tournent vers la Fed qui tient sa réunion de politique monétaire mardi et mercredi.



Les récents indicateurs ont montré un ralentissement du marché de l'emploi aux Etats-Unis, ce qui a conforté les anticipations autour d'un prochain assouplissement de la Fed - les marchés pariant sur une annonce en septembre.



Aux valeurs, Euroapi plonge de 7,47% après avoir annoncé la nomination d'un mandataire ad hoc dans le cadre des discussions menées sur le financement à moyen et long termes de son plan stratégique FOCUS-27. (Rédigé par Blandine Hénault)