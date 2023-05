(Ajoute des commentaires)

NEW YORK, 19 mai - Les actions américaines, les rendements des bons du Trésor et le dollar ont tous baissé après l'annonce d'une pause dans les négociations sur le plafond de la dette et les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, sur la politique monétaire.

Le principal négociateur républicain a déclaré que les négociations sur le relèvement du plafond de la dette de 31 400 milliards de dollars avaient été mises en pause, tandis que M. Powell a déclaré qu'aucune décision n'avait encore été prise sur la prochaine action de la banque centrale en matière de taux d'intérêt.

STOCKS : Dow en baisse de 0,34%, S&P 500 en baisse de 0,20%, Nasdaq en baisse de 0,29%.

FOREX : Le Dollar Index a baissé de 0,40% à 103,080.

TRÉSORERIE : Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de 1,9 points de base à 3,667%, en baisse par rapport à un sommet antérieur de 3,72%.

COMMENTAIRES :

ART HOGAN, CHIEF MARKET STRATEGIST, B RILEY WEALTH, BOSTON

Les commentaires de Janet Yellen et du Président Powell n'ont pas vraiment été les moteurs du marché. Ce que nous avons vu, c'est une combinaison de ces commentaires avec le fait que nous venons juste d'apprendre que les négociations sur la limite de la dette semblent avoir rencontré un obstacle sur la route.

Le ton général des progrès réalisés par les deux parties dans le cadre du processus de négociation sur le plafond de la dette a été un moteur pour les marchés et tout ce qui changeait cette opinion allait probablement frapper le marché.

Cela ne veut pas dire que le processus de négociation est terminé. Il s'agit simplement d'un obstacle sur la route. Il faut donc s'attendre à ce que le travail se poursuive tout au long du week-end et de la semaine prochaine, en espérant que nous parvenions à une résolution avant la date butoir.

SAM STOVALL, STRATÈGE EN CHEF CHEZ CFRA RESEARCH À NEW YORK

"Powell dit essentiellement ce qu'il dit depuis un certain temps. Cela amène les investisseurs à augmenter la probabilité que la Fed relève à nouveau ses taux en juin. Les deux choses que Wall street espérait, d'une part la pause et d'autre part le fait que la Fed commence à réduire les taux d'intérêt au second semestre, ces deux points sont remis en question."

"Cela ne fait qu'ajouter à la confusion. Il se montre en quelque sorte dovish, mais il y a aussi beaucoup de discours de la Fed qui semblent hawkish, ce qui ne rend pas les choses plus claires. Par ailleurs, le compromis sur le plafond de la dette ayant généré d'assez bons résultats ces derniers jours, les investisseurs prennent probablement des bénéfices avant le week-end, au cas où nous aurions des nouvelles qui pourraient les décevoir."

"Ce qui inquiète Wall street (le plafond de la dette) dans un coin de leur tête, c'est que nous avons effectivement de tels extrémistes des deux côtés, le côté libéral et le côté conservateur, qu'ils feront ce qu'ils croient être juste par principe et nous ne savons tout simplement pas jusqu'où ils sont susceptibles d'aller." MATTHEW MISKIN, CO-CHIEF INVESTMENT STRATEGIST, JOHN HANCOCK INVESTMENT MANAGEMENT, BOSTON "D'autres titres sont susceptibles d'influencer les rendements du Trésor plus que les commentaires de Powell, de Yellen aux leaders du GOP, les problèmes bancaires persistants et les risques liés au plafond de la dette sont susceptibles de provoquer une légère baisse des rendements."

QUINCY KROSBY, CHIEF GLOBAL STRATEGIST, LPL FINANCIAL, CHARLOTTE, NORTH CAROLINA "Les négociateurs républicains viennent de quitter les négociations... le marché semblait aborder ce week-end en pensant que les négociations allaient déboucher sur le cadre d'un accord... mais ce que vous voyez maintenant, c'est que les Républicains disent, non, ce n'est pas acceptable, et ils viennent de mettre en scène une sortie de scène. C'est peut-être pour faire du théâtre. C'est peut-être pour accroître la pression sur le groupe démocrate et profiter du fait que M. Biden est à l'étranger. Mais ce titre, un vendredi après-midi, n'est certainement pas positif.

"Les commentaires de M. Powell ont été plus favorables au marché. Il a été plus ambigu quant à la direction que prendront les taux lors de la prochaine réunion, ce que le marché préfère".