Les prix américains sont restés inchangés en mai, tandis que les dépenses de consommation ont augmenté modérément, une tendance qui pourrait inciter la Réserve fédérale à commencer à réduire les taux d'intérêt cette année.

La stabilité de l'indice des prix des dépenses personnelles de consommation (PCE) le mois dernier fait suite à un gain non révisé de 0,3 % en avril, a déclaré vendredi le Bureau d'analyse économique du département du Commerce. Au cours des 12 mois précédant le mois de mai, l'indice des prix PCE a augmenté de 2,6 % après avoir progressé de 2,7 % en avril.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient un indice des prix PCE inchangé sur le mois et en hausse de 2,6% en glissement annuel. RÉACTIONS DU MARCHÉ : ACTIONS : Les contrats à terme sur les actions américaines ont peu varié après le rapport, en hausse de 0,3 %. OBLIGATIONS : Les rendements de référence à 10 ans ont baissé de trois points de base à environ 4,27 % ; les rendements à deux ans ont baissé de quatre points à 4,69 %. FOREX : Le dollar américain a étendu ses pertes contre le yen et était en dernier lieu en baisse de 0,2% à 160,53 yens COMMENTS :

ART HOGAN, CHIEF MARKET STRATEGIST, B RILEY WEALTH, NEW YORK

Lorsque vous comparez ce que nous avons obtenu aujourd'hui avec les attentes, c'est tout à fait conforme et donc, la Fed aura probablement assez de confort au moment de la réunion du 18 septembre pour réduire les taux pour la première fois.

Ce qui est remarquable, c'est que la Fed avait prévu un taux de 2,6 % pour le noyau dur de la PCE d'ici la fin de 2024, et il semble que nous y soyons déjà.

Si vous cherchez une réaction aux données, l'élément clé à prendre en compte pour une réaction à cette PCE de base de 2,6 % est clairement une baisse continue des rendements des bons du Trésor, ce qui est sans aucun doute bon pour les actions".

PETER CARDILLO, CHIEF MARKET ECONOMIST, SPARTAN CAPITAL SECURITIES, NEW YORK

Le revenu personnel a été un peu plus élevé que prévu, mais les dépenses ont manifestement baissé, ce qui est essentiel pour la Fed, car cela indique une baisse de l'inflation.

"Les chiffres (de l'indice des prix) sont bons et conformes aux attentes. C'est une bonne nouvelle. Ils montrent que l'inflation a atteint son maximum et qu'elle évolue dans la bonne direction. La question est de savoir si les autorités fédérales commenceront à changer leur fusil d'épaule en matière d'abaissement des taux.

Je soupçonne qu'elles voudront plus de preuves, mais il devient de plus en plus clair que l'inflation a atteint son maximum.

Si l'inflation diminue encore pendant un mois, cela ouvrira la voie à une baisse des taux en septembre, malgré la position intransigeante adoptée par de nombreux membres de la Fed.

Je ne pense pas que l'inflation descendra à 2 % cette année. Cela ne signifie pas nécessairement que la Fed ne peut pas réduire ses taux ou assouplir sa politique monétaire.

Dans le cas contraire, le risque de voir l'économie entrer en récession au début de l'année 2025 devient de plus en plus probable.

BRIAN JACOBSEN, ÉCONOMISTE EN CHEF, ANNEX WEALTH MANAGEMENT, MENOMONEE FALLS, WISCONSIN

Après avoir été pratiquement inexistant pendant un an, le revenu personnel disponible réel a finalement augmenté. Je ne pense pas que cela soit le signe d'un changement de tendance. Les dépenses n'ont rien eu d'extraordinaire. Même les services de restauration et d'hébergement ont enregistré une baisse de leurs dépenses.

"Le ralentissement de l'inflation aide un peu. Une inflation plus faible ne signifie pas que les prix baissent, mais qu'ils cessent d'augmenter aussi rapidement. On observe une déflation des prix des biens, le déflateur des prix des biens ayant baissé de 0,1 % par rapport à l'année précédente. L'inflation des services s'est établie à 3,9 % d'une année sur l'autre, ce qui correspond à peu près à ce qu'elle est depuis décembre. La Fed verra dans ces données ce qu'elle veut voir et cela laissera tout le monde dans l'expectative quant à la date de la prochaine réduction.

JAY WOODS, CHIEF GLOBAL STRATEGIST, FREEDOM CAPITAL MARKETS, NEW YORK

"Ce rapport est parfait : il donne le feu vert à la Fed pour procéder à une réduction en septembre et prépare le terrain pour que la rhétorique dovish se poursuive, ce que nous espérons entendre lors de la réunion de juillet. Il montre que les mesures de la Fed fonctionnent et qu'un atterrissage en douceur est toujours d'actualité. Bien sûr, il y a beaucoup de données entre aujourd'hui et septembre, mais cela touche toutes les cordes sensibles pour la Fed qui cherche à réduire ses dépenses.

"Le S&P 500 est en passe d'ouvrir à un niveau record. Je surveillerais également l'indice des petites capitalisations Russell 2000 aujourd'hui, s'il se redresse fortement, cela sera révélateur de la façon dont le marché a pris les choses en main.

CHRIS ZACCARELLI, CHIEF INVESTMENT OFFICER, INDEPENDENT ADVISOR ALLIANCE, CHARLOTTE, N.C.

"Les données de ce matin étaient presque parfaitement en ligne avec le consensus. Vous n'apprendrez pas grand-chose de ce rapport. Le taux d'inflation ralentit. Le dernier chiffre que nous avons vu, en glissement annuel, était de 2,7 %. Il est maintenant descendu à 2,6 %. Les données vont donc dans la bonne direction. Le taux d'inflation semble ralentir, la Fed sera donc satisfaite de ce rapport, mais je suis sûr qu'elle en attend davantage - elle veut la certitude que nous allons nous diriger vers l'objectif de 2 %. Même si nous allons dans la bonne direction, nous n'y arrivons pas très vite. La décélération se fait à un rythme beaucoup plus lent".

"Je ne sais pas si ce rapport est suffisant pour les préparer à réduire les taux. Mais il n'y a rien dans ce rapport qui devrait les inquiéter. C'est donc une différence par rapport au début de l'année."

Ce rapport ne nous donne pas vraiment de nouvelles informations. Il s'agit plutôt d'un statu quo. Nous pensons toujours que la Fed réduira ses taux une fois cette année et qu'elle le fera en décembre, plus parce qu'elle veut réduire les taux que parce qu'elle doit le faire".

"Si une voiture ralentit de 60 miles à l'heure à 30 miles à l'heure, quand elle passe de 60 à 40, vous le remarquez, mais quand elle passe de 33 à 31, ce n'est pas très excitant.

CAROL SCHLEIF, CHIEF INVESTMENT OFFICER, BMO FAMILY OFFICE, MINNEAPOLIS

Les marchés pousseront un soupir de soulagement en constatant que l'indice PCE n'a pas vraiment surpris, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Il s'agit toujours d'un indicateur d'une économie en roue libre, avec l'espoir d'atteindre un rythme plus durable à long terme, et d'une inflation toujours en baisse