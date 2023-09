Une série de données économiques américaines ont montré des chiffres plus élevés que prévu, ce qui a ravivé les inquiétudes concernant l'inflation et renforcé l'idée que la Réserve fédérale est susceptible de maintenir les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

Les prix à la production aux États-Unis ont augmenté de 0,7 % en août, alors que les prévisions tablaient sur une hausse de 0,4 %. Les ventes au détail ont également augmenté de 0,6 % le mois dernier, alors que les estimations tablaient sur une hausse de 0,2 %, tandis que les demandes initiales d'allocations de chômage pour la semaine écoulée sont tombées à 220 000. Les économistes interrogés par Reuters avaient tablé sur 225 000 demandes.

RÉACTION DU MARCHÉ ACTIONS : Les contrats à terme sur les actions américaines ont limité les gains après les données. FOREX : L'indice du dollar a augmenté de 0,33% à 105,080 TREASURIES : Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a d'abord augmenté après les données, mais est resté stable à 4,24%.

COMMENTAIRES :

PETER ANDERSEN, FOUNDER, ANDERSEN CAPITAL MANAGEMENT, BOSTON "J'espère que la Fed prendra les données comme une tentative de discerner la tendance générale et ne réagira pas nécessairement à un ensemble de points de données qui ont été publiés cette semaine." "Si la Fed devait considérer cela comme une tendance, je pense qu'elle sera encore en pause en septembre la semaine prochaine. Alors que nous approchons du dernier trimestre de l'année, je m'attends à ce qu'elle continue à faire une pause en se basant sur mon estimation que l'économie continuera à être forte, mais aussi que l'inflation restera modérée." "Nous avons encore de nombreuses hausses de taux qui ne sont même pas arrivées à échéance depuis un an, et le temps est donc notre ami dans le sens où les hausses précédentes qui datent de moins d'un an vont bientôt avoir un an, et au fur et à mesure qu'elles font leur chemin dans l'économie, la Fed devrait être satisfaite que les hausses précédentes aient fait leur travail."

ROBERT PAVLIK, SENIOR PORTFOLIO MANAGER, DAKOTA WEALTH, CONNECTICUT "La majeure partie de la hausse des prix provient de l'énergie. Beaucoup de gens ne s'attendent pas vraiment à ce que cette hausse des prix du pétrole dure nécessairement tout l'hiver et jusqu'au printemps." "Je pense toujours que nous avons vu la dernière hausse des taux, mais il y a une petite possibilité que le mois de novembre puisse encore donner lieu à une nouvelle hausse des taux. Il faudrait que je voie plus de données pour y croire maintenant."

BRIAN JACOBSEN, ÉCONOMISTE EN CHEF, ANNEXE WEALTH MANAGEMENT, MENOMONEE FALLS, WISCONSIN "Le rebond de Beyonce ou la poussée de Swift en juillet a été révisé à la baisse de 0,7 % à 0,5 % et la hausse surprenante de 0,6 % du mois d'août est principalement due à une augmentation du prix de l'essence. Étant donné que l'inflation était d'environ 0,6 % en août, les dépenses réelles sont restées pratiquement inchangées. Au cours de l'année écoulée, la croissance réelle des ventes au détail a été négative. Les consommateurs n'ont pas que du bonheur à se mettre sous la dent". (Compilé par l'équipe Global Finance & Markets Breaking News)