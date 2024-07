Les loyers et les coûts du logement maintiennent l'inflation américaine à un niveau plus élevé que prévu, mais les pressions sur les prix à la consommation continueront à diminuer avec le temps, a déclaré mardi la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, alors qu'un haut conseiller de la Maison Blanche a fait état de ce qu'il a appelé "d'énormes progrès" dans la réduction de l'inflation.

Mme Yellen a déclaré à la commission des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis que les facteurs inflationnistes, notamment les problèmes d'approvisionnement et les tensions sur le marché du travail, s'étaient atténués, ce qui contribuerait à réduire les pressions sur les prix à la consommation.

"Je pense qu'elle (l'inflation) continuera à baisser avec le temps. Les loyers et les coûts du logement continuent de la laisser plus élevée que ce que nous souhaiterions idéalement", a déclaré Mme Yellen devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants.

"Bien que le marché du travail ait été initialement très tendu, nous avons maintenant un marché du travail fort, mais avec moins de pressions qui créeraient des inquiétudes inflationnistes, de sorte que l'inflation diminue", a-t-elle ajouté.

Lael Brainard, présidente du Conseil économique national de la Maison-Blanche et ancienne vice-présidente de la Réserve fédérale, a déclaré que l'administration Biden était encouragée par les progrès continus réalisés en matière de réduction de l'inflation, mais que le président Joe Biden continuerait à se battre pour faire baisser le coût de la vie pour les familles de travailleurs.

Mme Brainard a déclaré que plusieurs mois de données avaient confirmé que l'inflation revenait à l'objectif de 2 % de la Fed, notant que les données les plus récentes montraient un niveau d'inflation de 2,6 %, ce qui, selon elle, représentait un "progrès considérable".

L'objectif d'inflation est fixé en fonction de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle, qui, en mai, augmentait de 2,6 % d'une année sur l'autre.

En examinant de plus près les catégories d'inflation sous-jacentes, on constate une réduction réelle des prix des denrées alimentaires et un maintien des prix de l'essence à environ 3,50 dollars le gallon pendant les vacances du 4 juillet, a ajouté Mme Brainard.

"Mais nous savons aussi que les Américains sont toujours accablés par le coût de la vie", a ajouté Mme Brainard. Elle a ajouté que M. Biden continuerait à faire pression en faveur de logements plus abordables, d'un ralentissement de l'augmentation des loyers et de l'introduction de crédits d'impôt pour aider les personnes qui accèdent pour la première fois à la propriété.

La Fed recevra jeudi les informations sur les prix à la consommation pour le mois de juin. L'indice des prix à la consommation n'a pas augmenté en mai et les analystes s'attendent à une nouvelle baisse dans le courant de la semaine. (Reportage de David Lawder, Andrea Shalal et Ismail Shakil, édition de Franklin Paul et Andrea Ricci)