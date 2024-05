Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les données sur l'inflation des trois plus grandes économies du monde - la Chine, les États-Unis et la zone euro - donnent le ton pour les marchés mondiaux cette semaine, et l'Asie ouvre le bal lundi après les chiffres du mois d'avril publiés par Pékin ce week-end.

Le contexte général du marché lundi devrait être positif : une baisse des taux d'intérêt américains en septembre est à nouveau envisagée, Wall Street revisite ses récents sommets, les indices européens atteignent de nouveaux sommets et la Chine et Hong Kong poussent les actions asiatiques à la hausse.

Ajoutez à cela des prix du pétrole tombés à leur plus bas niveau en deux mois et un dollar stable qui réduit la volatilité du marché des changes, et vous obtenez un assouplissement général des conditions financières. Toutefois, une grande partie de ces résultats pourrait être annulée par la nouvelle selon laquelle l'administration Biden annoncera de nouveaux droits de douane sur des secteurs stratégiques, y compris une augmentation importante des taxes sur les véhicules électriques.

L'annonce complète, attendue mardi, maintiendra les droits de douane existants sur de nombreux produits chinois fixés par l'ancien président Donald Trump, et ajoutera également de nouveaux droits de douane sur les semi-conducteurs et les équipements solaires.

Comme le notent les analystes de Morgan Stanley, l'impact inflationniste d'une escalade de la guerre tarifaire entre les États-Unis et la Chine mettra les nerfs à vif sur les marchés mondiaux des obligations d'État. En réalité, le sentiment sur tous les marchés sera probablement affecté négativement.

Les chiffres de samedi ont montré que l'inflation des prix à la consommation en Chine le mois dernier était un peu plus forte que prévu, mais que la déflation des prix à la production s'est aggravée, ce qui indique que les pressions sur les prix du pipeline restent fermement orientées à la baisse.

Toujours samedi, les chiffres ont montré que les nouveaux prêts bancaires en Chine ont chuté plus que prévu en avril, tandis que la croissance du crédit a atteint un niveau record, soulignant la lenteur de la reprise économique et la nécessité d'une action plus importante de la part de Pékin pour la relancer.

Les chiffres de l'inflation aux États-Unis et dans la zone euro pour le mois d'avril seront publiés respectivement mercredi et vendredi, et les investisseurs espèrent qu'ils donneront une image plus claire de la trajectoire des taux d'intérêt dans les mois à venir. Avant cela, les investisseurs asiatiques devront également se pencher sur l'inflation indienne. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à un léger ralentissement à 4,8 %, contre 4,9 % en mars, ce qui serait le taux le plus bas depuis juin de l'année dernière.

Si l'inflation globale s'est modérée récemment, les prix des denrées alimentaires, qui représentent près de la moitié du panier de l'indice des prix à la consommation, sont restés élevés, ce qui a pesé sur le budget des ménages.

Selon un sondage Reuters, l'inflation devrait revenir à l'objectif de 4 % de la Reserve Bank of India au prochain trimestre, date à laquelle la banque centrale devrait également réduire ses taux.

Mais la croissance se maintient bien et la RBI pourrait vouloir attendre que la Fed réduise ses taux avant d'agir, afin de ne pas affaiblir la roupie qui languit à des niveaux historiquement bas par rapport au dollar. Les marchés monétaires estiment que la probabilité d'une baisse des taux au deuxième trimestre est de l'ordre de 50-50.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés lundi :

- Indice des prix à la consommation (IPC) de l'Inde (avril)

- Masse monétaire du Japon (avril)

- Australie : confiance des entreprises (avril)