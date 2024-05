Les marchés boursiers asiatiques se sont redressés jeudi, soutenus par la montée en flèche de Wall Street qui a atteint des sommets historiques dans la nuit, après qu'un rapport sur l'inflation américaine plus modéré a renforcé les attentes de la Réserve fédérale qui devrait procéder à au moins deux réductions de taux cette année.

Le dollar est resté sur une tendance baissière, tombant à de nouveaux plus bas de plusieurs semaines face à ses pairs, y compris l'euro et la livre sterling.

Les rendements du Trésor américain ont poursuivi leur recul dans les échanges de Tokyo, tombant à de nouveaux plus bas en six semaines. Cela a aidé le yen à poursuivre son redressement, même si les données ont montré que l'économie japonaise s'est contractée plus que prévu au premier trimestre.

L'or s'est rapproché de ses niveaux records et le pétrole brut a augmenté ses gains après avoir rebondi fortement pendant la nuit à partir d'un creux de deux mois.

Les données américaines de mercredi ont montré que l'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,3 % en avril, en dessous de la hausse attendue de 0,4 %, augmentant les espoirs que la Réserve fédérale puisse réduire les taux d'intérêt deux fois cette année.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux prévoient 52 points de base de réductions cette année, dont une en septembre est désormais entièrement prévue.

Les données ont apporté un soulagement palpable aux marchés après que les prix à la consommation américains plus élevés que prévu au premier trimestre ont conduit à une forte réduction des paris sur la baisse des taux, et ont même alimenté certaines craintes d'une nouvelle hausse.

"L'expression du soulagement se répercute sur les actifs à risque, les marchés s'animant dès que nous avons vu l'IPC de base américain", a écrit Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone, dans un rapport.

"Dans l'ensemble, après trois mois de pressions troublantes sur les prix, c'est un rapport qui conviendra bien à (Jay Powell, président de la Fed) et à ses collègues."

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a grimpé de 1,44%. Le Hang Seng de Hong Kong a progressé de 0,9 %, tandis que l'indice boursier australien s'est redressé de 1,5 %.

Le Nikkei japonais a d'abord bondi de 1,3 %, mais a réduit ces gains pour être en hausse de 0,6 %, sous la pression de certains résultats décevants en fin d'année, le dernier jour de la saison des rapports, mercredi, et des craintes liées à la forte hausse du yen.

La monnaie japonaise s'est distinguée jeudi, surpassant les gains contre le dollar parmi les principaux pairs.

Le dollar était en baisse de 0,63% à 153,91 yens, après avoir atteint 156,55 lors de la session précédente.

Le rendement du Trésor américain à 10 ans, que la paire dollar-yen a tendance à suivre, a glissé à 4,705% pour la première fois depuis le 5 avril.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie par rapport au yen, à l'euro, à la livre sterling et à trois autres devises, s'est affaibli de 0,07 % pour atteindre 104,12, son niveau le plus bas depuis cinq semaines.

L'euro a atteint 1,08925 dollar, son plus haut niveau depuis le 21 mars, et la livre sterling a atteint 1,2697 dollar pour la première fois depuis le 10 avril.

Bénéficiant également de la faiblesse générale du dollar, le bitcoin, crypto-monnaie phare, a atteint un nouveau sommet en trois semaines à 66 694,89 dollars, après avoir progressé de plus de 7 % mercredi.

"Il est difficile d'ignorer le mouvement des crypto-monnaies", a déclaré Weston de Pepperstone.

"Le sommet du 23 avril de 67 252 $ est la cible à court terme et le niveau à surveiller", a-t-il ajouté. "Une rupture à ce niveau et nous verrons probablement les traders poursuivre ce mouvement pour atteindre les 70 000 dollars."

L'or a gagné 0,39 % à 2 395,39 $, se rapprochant du sommet historique de 2 431,29 $ atteint le 12 avril.

Les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de 42 cents, soit 0,5%, à 83,17 dollars le baril, tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a gagné 43 cents, soit 0,6%, à 79,06 dollars, s'ajoutant aux fortes hausses de mercredi.