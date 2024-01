Les gains en Europe et les données de la Chine ont aidé les marchés boursiers à se débarrasser de la déprime du Nouvel An jeudi, alors que les derniers signaux de la Réserve fédérale américaine ont fait baisser à la fois le dollar et les rendements obligataires mondiaux.

Les tensions au Moyen-Orient ont continué à soutenir les prix du pétrole et les valeurs énergétiques, mais ce sont les messages quelque peu mitigés du compte-rendu de la réunion de décembre de la Fed et la multitude de données européennes et de mises à jour commerciales qui ont entraîné les mouvements les plus importants.

L'indice paneuropéen STOXX 600 était en hausse de 0,4 %, après avoir atteint son plus bas niveau en trois semaines lors de la séance précédente.

Le secteur de l'énergie a été le plus performant, avec une hausse de 1,3 %, suivi par une augmentation de 0,8 % dans le secteur de la santé, tandis que le détaillant britannique Next a été le plus performant individuellement, grâce à une solide mise à jour de son chiffre d'affaires de Noël qui a fait grimper ses actions de près de 5 %.

Puis vint le déluge de données. La plupart des principales économies de la zone euro ont enregistré une baisse des indices PMI, ce qui était largement attendu, et les enquêtes sur l'inflation en Allemagne et en France ont montré que les prix augmentaient à nouveau, ce qui a renforcé les prévisions selon lesquelles l'inflation dans la zone euro est remontée à 3 % le mois dernier.

Cela a suffi à inverser certaines des premières baisses des rendements obligataires de la région et a également augmenté l'avance de l'euro sur le dollar pour la journée, le laissant acheter juste à côté de 1,10 $ à nouveau.

Lee Hardman, analyste chez MUFG, a déclaré que les données PMI avaient été un peu plus fortes que prévu et que les minutes de la Fed de mercredi avaient largement soutenu l'opinion selon laquelle les taux commenceraient à baisser cette année.

"Je ne pense pas que le recul (des attentes de réduction des taux) ait été aussi fort que certains le craignaient, ce qui a certainement contribué au regain de faiblesse du dollar", a déclaré M. Hardman.

Les rendements obligataires, qui évoluent à l'inverse des prix, ont d'abord baissé en Europe, mais les chiffres de l'indice des directeurs d'achat et de l'inflation les ont fait remonter.

L'indice composite des directeurs d'achat (PMI) de HCOB, un indicateur de la santé économique de la zone euro basé sur des enquêtes, a été révisé à la hausse pour le mois de décembre pour correspondre à 47,6 en novembre, après une estimation antérieure de 47. Ce chiffre reste toutefois inférieur à la barre des 50 qui sépare la croissance de la contraction.

Le rendement allemand à 10 ans, la référence pour la zone euro, a augmenté de 3 points de base (pb) à 2,042% après avoir atteint son plus bas niveau en un an de 1,896% la semaine dernière. Le rendement français a également augmenté pour atteindre 2,578 %.

Les rendements de référence du Trésor américain sont brièvement repassés au-dessus de 4 % mercredi, mais sont revenus à 3,94 % en Europe.

MINUTES MIXTES

Les actions asiatiques ont réussi à gagner un peu d'argent cette nuit, après avoir baissé en début de séance suite à la fermeture de Wall Street mercredi. Le Nikkei japonais a cependant terminé en baisse pour son premier jour de bourse de l'année.

Le compte-rendu de la réunion de la Fed des 12 et 13 décembre, publié mercredi, a montré que les décideurs politiques avaient de plus en plus le sentiment que l'inflation était sous contrôle et qu'ils s'inquiétaient des risques d'une politique monétaire "trop restrictive" pour l'économie.

Ils suggèrent que "de nombreux membres ont soutenu le discours "des taux plus élevés pendant plus longtemps", tandis que ceux qui prévoyaient des réductions de taux en 2024 envisageaient des réductions plus tard dans l'année", a déclaré Qunicy Krosby, stratège mondial en chef pour LPL Financial.

M. Krosby a déclaré que cela soulignait une voie "incertaine", suggérant que les attentes d'une réduction des taux américains dès le mois de mars pourraient devoir être ajustées.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent actuellement à 70 % la probabilité que la Fed réduise ses taux en mars, contre 90 % il y a une semaine.

Les investisseurs ont également légèrement revu à la baisse leurs attentes pour l'année, les prix des contrats à terme indiquant moins de 150 points de base d'assouplissement prévus cette année, contre 160 points de base la semaine dernière.

Les analystes de Goldman Sachs, cependant, s'attendent toujours à une première baisse des taux en mars et à cinq au total cette année, qualifiant les commentaires du compte-rendu de "dovish" (pessimistes).

"Nous pensons qu'il est déjà clair que l'inflation diminue de manière durable... le commentaire implique qu'une fois ce seuil atteint, le taux directeur ne devrait plus être restrictif, et pas seulement que les réductions devraient commencer", ont-ils déclaré dans une note aux clients.

Les projecteurs seront désormais braqués sur le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis, prévu pour vendredi, qui fournira des indices supplémentaires sur le marché du travail, qui a montré des signes de ralentissement.

Les offres d'emploi américaines ont chuté de 62 000 pour atteindre 8,79 millions pour le troisième mois consécutif en novembre, a déclaré le Département du travail dans son rapport mensuel Job Openings and Labor Turnover Survey, ou JOLTS, mercredi.

Une enquête du secteur privé a montré jeudi que l'activité des services en Chine a augmenté en décembre au rythme le plus rapide depuis cinq mois grâce à une forte hausse des nouvelles affaires, contrairement à une enquête officielle qui a montré qu'un sous-indice de l'activité des services s'est à nouveau contracté à la fin de 2023.

Sur le marché des devises, l'indice du dollar était en baisse de 0,3 % à 102,18, après avoir touché un plus haut de trois semaines à 102,73 mercredi.

Par rapport au yen, le dollar a atteint un pic de deux semaines à 143,87 yens, après avoir bondi de près de 1 % mercredi.

Le pétrole a également augmenté de plus de 1% jeudi, ajoutant aux gains sur les préoccupations concernant l'approvisionnement du Moyen-Orient suite aux perturbations dans un champ pétrolier en Libye et aux tensions accrues concernant la guerre entre Israël et le Hamas.

Mercredi, des manifestations locales ont entraîné l'arrêt de la production du champ pétrolier libyen de Sharara, qui peut produire jusqu'à 300 000 barils par jour. Ce gisement, l'un des plus importants de Libye, a souvent été la cible de manifestations locales et politiques plus larges.

Le baril de Brent s'est établi à 79,17 dollars. Les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate étaient en hausse de 1,3 % à 73,63 dollars, tandis que l'or a légèrement augmenté à 2 043,09 dollars l'once après avoir atteint son niveau le plus bas depuis le 21 décembre mercredi.

"Pour l'instant, le prix du pétrole n'est pas un problème économique important, mais il restera au centre de l'attention", a déclaré Paul Donovan, économiste en chef d'UBS. (Reportage de Marc Jones, édition de Mark Potter)