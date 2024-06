Les bourses mondiales étaient sur le point d'atteindre leur plus haut niveau historique et l'euro s'est apprécié jeudi, à la veille de la première baisse des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne en près de cinq ans, largement attendue.

Le moment tant attendu étant sur le point d'arriver, les traders ont poussé le STOXX 600 paneuropéen à augmenter de 0,8 % et ont regardé l'indice mondial principal MSCI 47 pays s'échanger à moins d'un point d'un nouveau sommet apparemment inévitable.

Le sentiment était presque à nouveau au stade de la frénésie. Le S&P 500 et le Nasdaq de Wall Street avaient tous deux établi des records mercredi, après que Nvidia, un géant de l'intelligence artificielle pesant désormais 3 billions de dollars, eut dépassé Apple pour devenir la deuxième entreprise la plus précieuse au monde, derrière Microsoft.

L'euro est reparti à la hausse. Il a ajouté 0,1 % à sa hausse de 2 % au cours du mois dernier pour atteindre un peu moins de 1,0880 $, bien que la plupart des traders soient restés les bras croisés, attendant de voir les signaux de la BCE plus tard.

Les 82 économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la banque centrale basée à Francfort réduise son taux directeur à 3,75 % par rapport au niveau record de 4,0 % qu'il a atteint depuis septembre, mais ce qu'elle fera par la suite reste sujet à de nombreux débats.

Les élections européennes auront lieu dans les prochains jours, mais les chiffres plus élevés que prévu enregistrés ces dernières semaines ont fait naître des doutes quant au nombre de réductions supplémentaires qui seront justifiées cette année.

L'inflation dans la zone euro a augmenté plus que prévu en mai, alimentée par la croissance des prix dans le secteur des services, que certains décideurs politiques considèrent comme particulièrement important parce qu'il reflète la demande intérieure.

Cette hausse devrait refléter les augmentations de salaires plus importantes que prévu au premier trimestre de l'année, ce qui a permis d'augmenter le revenu disponible des consommateurs, qui a été mis à mal après des années d'augmentations salariales inférieures à l'inflation.

Michael Metcalfe, responsable de la stratégie macroéconomique mondiale chez State Street Global Markets, a déclaré que pour cette réunion, il était difficile de se souvenir d'une action de la banque centrale aussi bien annoncée à l'avance.

"Peut-être que la journée d'aujourd'hui marquera un tournant, car la BCE ne sera pas en mesure d'être aussi claire dans ses prévisions", a déclaré M. Metcalfe

Compte tenu des récentes données solides, "la suite est maintenant une question beaucoup plus difficile à évaluer pour les marchés - et la BCE", a-t-il ajouté. "Il pourrait s'agir d'une situation classique d'achat de la rumeur et de vente des faits, et l'euro pourrait bénéficier d'un certain soutien à partir de là.

L'HISTOIRE DE BOUCLE D'OR

Mercredi, la Banque du Canada a devancé la BCE en devenant le premier pays du G7 à réduire ses taux dans ce cycle. La Réserve fédérale américaine se réunit la semaine prochaine, mais on ne s'attend pas à ce qu'elle prenne des mesures avant septembre. En revanche, le débat à la Banque du Japon, qui se réunit la semaine suivante, portera sur la question de savoir s'il faut relever les taux et quand.

Le dollar canadien a effacé une partie des pertes subies après la baisse de jeudi, pour s'établir à 1,3686 dollar canadien pour un dollar américain.

Sur les marchés obligataires, le rendement des obligations d'État allemandes à deux ans, qui est sensible aux attentes en matière de taux d'intérêt, était en baisse de 1 pb à 2,987 %. Il a atteint 3,125% vendredi dernier, son plus haut niveau depuis la mi-novembre.

Les rendements des obligations du Trésor américain à 10 ans étaient proches de leur plus bas niveau depuis deux mois, après que les données de cette semaine aient suggéré que le marché de l'emploi américain se refroidissait enfin.

Ces données comprenaient les chiffres de l'emploi privé aux États-Unis mercredi et un rapport mardi indiquant que les offres d'emploi ont chuté en avril pour atteindre leur niveau le plus bas depuis plus de trois ans.

Les marchés évaluent maintenant les réductions de près de deux quarts de point de la Fed cette année, la probabilité d'une décision en septembre étant de 68 % par rapport à 47,5 % la semaine dernière.

"Nous sommes toujours dans la zone Boucles d'or, les mauvaises nouvelles économiques ont été bénéfiques pour les actions, car les réductions de taux de la Fed sont de nouveau sur la table", a déclaré Ben Bennett, stratège d'investissement pour l'Asie-Pacifique chez Legal and General Investment Management.

L'attention des investisseurs se tournera bientôt vers le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis pour le mois de mai, vendredi, un sondage Reuters auprès des économistes prévoyant une augmentation de 185 000 emplois.

Nous avons besoin d'un chiffre d'environ 100-150 000 pour maintenir le scénario "Boucles d'or"", a déclaré M. Bennett. "Si ce chiffre est beaucoup plus élevé, les rendements pourraient remonter, mais s'il est nul ou négatif, nous pourrions à nouveau parler d'un atterrissage brutal.

Dans le secteur des matières premières, les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 0,5 % pour atteindre 74,75 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate ont augmenté de 0,4 % pour atteindre 78,74 dollars.

L'or au comptant a augmenté de 0,25 % pour atteindre 2 360 dollars l'once après une hausse de 1 % précédemment, tandis que l'argent a augmenté de 1 % pour atteindre 30,31 dollars l'once.