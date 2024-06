L'activité commerciale américaine a atteint en juin son plus haut niveau depuis 26 mois, grâce à une reprise de l'emploi, mais les pressions sur les prix se sont considérablement atténuées, ce qui laisse espérer que le récent ralentissement de l'inflation se maintiendra.

S&P Global a déclaré vendredi que l'indice PMI composite américain, qui suit les secteurs de la fabrication et des services, a augmenté à 54,6 ce mois-ci.

Il s'agit du niveau le plus élevé depuis avril 2022, après une lecture finale de 54,5 en mai. Une valeur supérieure à 50 indique une expansion du secteur privé. Les secteurs des services et de l'industrie manufacturière ont tous deux contribué à la hausse de l'activité.

L'indice PMI composite élevé suggère que l'économie a terminé le deuxième trimestre sur une note solide. Les données dites "concrètes" brossent toutefois un tableau différent. Les ventes au détail ont à peine augmenté en mai, après avoir chuté en avril. Les mises en chantier ont poursuivi leur déclin, atteignant en mai leur niveau le plus bas depuis près de quatre ans.

L'économie ralentit à la suite des 525 points de base de hausse des taux d'intérêt décidés par la Réserve fédérale depuis 2022 pour maîtriser l'inflation. La perte d'élan et l'atténuation des pressions inflationnistes font qu'une réduction des taux cette année n'est pas à l'ordre du jour.

La banque centrale américaine a maintenu son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans la fourchette actuelle de 5,25 % à 5,50 % depuis juillet dernier.

L'indice S&P Global des nouvelles commandes reçues par les entreprises privées a augmenté à 53,4 ce mois-ci, contre 51,7 en mai.

Sa mesure de l'emploi a augmenté pour la première fois en trois mois, dans le cadre de ce que S&P Global a déclaré être "une amélioration de la confiance des entreprises pour l'année à venir" ainsi qu'une "pression renouvelée sur la capacité d'exploitation en raison de la hausse de la demande".

La baisse enregistrée au cours des mois précédents avait fait craindre à certains économistes l'imminence d'un ralentissement brutal de la croissance de l'emploi. Jusqu'à présent, le marché du travail a continué à créer des emplois à un rythme soutenu.

Le rythme d'augmentation des prix des intrants s'est ralenti, tout comme le rythme auquel les entreprises augmentent les prix des biens et des services.

L'indicateur des prix payés pour les intrants est passé de 57,2 en mai à 56,6. L'indicateur des prix à la production est tombé à 53,5, son plus bas niveau depuis cinq mois, contre 54,3 en mai. La modération a été observée à la fois dans le secteur manufacturier et dans celui des services, où la hausse a été l'une des plus lentes de ces quatre dernières années.

"Les comparaisons historiques indiquent que la dernière baisse rapproche la jauge des prix de l'enquête de l'objectif d'inflation de 2 % de la Fed", a déclaré Chris Williamson, économiste d'entreprise en chef chez S&P Global Market Intelligence.

L'inflation s'est modérée en mai, l'indice des prix à la consommation étant resté inchangé pour la première fois depuis près de deux ans.

Le PMI manufacturier flash de l'enquête a légèrement augmenté à 51,7 ce mois-ci, contre 51,3 en mai. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que l'indice du secteur, qui représente 10,4 % de l'économie, tomberait à 51.

S&P Global a déclaré que "les fabricants ont généralement fait part de leurs inquiétudes concernant l'environnement de la demande dans les mois à venir ainsi que de l'incertitude liée aux élections, notamment en ce qui concerne la politique".

L'indice PMI flash des services est passé de 54,8 en mai à 55,1, un sommet en 26 mois. Ce chiffre dépasse les attentes des économistes qui tablaient sur une valeur de 53,7 (rapporté par Lucia Mutikani ; édité par Chizu Nomiyama).