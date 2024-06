Le secteur des services américain a renoué avec la croissance en mai, après une contraction de courte durée le mois précédent, avec une mesure de l'activité des entreprises qui a connu sa plus forte amélioration depuis trois ans, selon une enquête publiée mercredi qui pourrait conforter la Réserve fédérale dans sa crainte d'un passage à des réductions de taux d'intérêt.

Dans le même temps, une mesure de l'embauche parmi les employeurs privés a montré que les entreprises ont créé le mois dernier le moins d'emplois depuis janvier et que les petites entreprises ont supprimé des emplois pour la première fois en six mois, ce qui constitue de nouveaux signes indiquant que le marché de l'emploi tendu est en train de se rééquilibrer.

Ensemble, les rapports de l'Institute of Supply Management et de l'entreprise de traitement des salaires ADP brossent un tableau mitigé d'une économie qui, dans l'ensemble, continue de résister aux fortes hausses de taux imposées par la Fed, bien que les signes d'un ralentissement de la croissance se fassent de plus en plus sentir.

Même si c'est le cas - la production économique globale au premier trimestre a progressé au rythme le plus lent depuis près de deux ans et les données du trimestre en cours sont, dans l'ensemble, plus faibles que prévu - il est peu probable qu'elles suffisent, à elles seules, à détourner les responsables de la Fed de leur objectif principal, qui est de contenir une inflation plus tenace que prévu.

L'ISM a déclaré que l'indice des directeurs d'achat du secteur non manufacturier avait augmenté à 53,8 le mois dernier, contre 49,4 en avril. L'indice de mai, le plus élevé depuis août dernier, a dépassé les estimations des 59 économistes interrogés par Reuters, qui avaient fixé la prévision médiane à 50,8, juste au-dessus du niveau de 50 qui sépare la croissance de la contraction.

L'indice de l'activité économique a augmenté de 10,3 points, soit la plus forte hausse depuis mars 2021, et a atteint 61,2, son niveau le plus élevé depuis novembre 2022.

La croissance des nouvelles commandes s'est accélérée après avoir diminué au cours des deux mois précédents et une mesure des coûts des intrants des services a diminué. L'emploi, bien qu'il se soit amélioré par rapport au plus bas niveau atteint en avril en quatre mois, est resté en zone de contraction à 47,1.

Thomas Simons, économiste américain chez Jefferies, a déclaré que le rebond du secteur des services après la contraction d'avril "est encourageant car il montre une large base d'amélioration à travers les industries, mais les commentaires des répondants soulignés dans le communiqué de presse de l'ISM sont beaucoup plus modérés et prudents".

Les résultats plus élevés que prévu dans le secteur des services contrastent avec le rapport de l'ISM sur le secteur manufacturier publié lundi. Il a montré que l'activité des usines s'est contractée pour le deuxième mois consécutif en mai.

En effet, les données publiées le mois dernier n'ont généralement pas été conformes aux prévisions des économistes, ce qui confirme que les augmentations des taux d'intérêt de la Fed - la banque centrale américaine a relevé son taux directeur de 525 points de base depuis mars 2022 - pèsent enfin sur une économie qui s'est montrée obstinément résiliente.

Toutefois, les services représentant la grande majorité de la production économique américaine, la surprise à la hausse pourrait renforcer l'hésitation des décideurs de la Fed à opter pour des réductions de taux, eux qui ont été ébranlés par une inflation plus forte que prévu depuis le début de l'année.

La Fed devrait laisser ses taux inchangés lors de sa réunion de politique générale la semaine prochaine. Toutefois, la banque centrale publiera des projections actualisées de ses responsables concernant la croissance, le chômage, l'inflation et la politique appropriée à différents horizons.

Lors de la dernière mise à jour de ces projections en mars, les décideurs politiques s'attendaient en moyenne à trois baisses de taux d'un quart de point de pourcentage d'ici la fin de l'année. Ce n'est certainement plus le cas, et le débat entre les investisseurs porte désormais sur la question de savoir si la Fed procédera à deux baisses de taux ou à une seule cette année.

FLÉCHISSEMENT DE L'EMPLOI PRIVÉ

Le rapport mensuel d'ADP sur l'emploi a montré que les effectifs privés ont augmenté de 152 000 emplois le mois dernier - le plus petit nombre depuis janvier et bien en dessous de la moyenne de 194 000 sur l'année écoulée - après une augmentation de 188 000 révisée à la baisse en avril. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que l'emploi privé augmenterait de 175 000 postes le mois dernier.

Ce sont les plus grands employeurs qui ont le plus progressé : ceux qui emploient au moins 500 personnes ont créé 98 000 emplois, soit à peu près le même nombre que le mois précédent. Les entreprises de taille moyenne employant entre 50 et 499 personnes ont créé 79 000 emplois, contre 59 000 en avril.

La croissance s'est concentrée dans le secteur des services, avec en tête le commerce, les transports et les services publics, suivis par les services d'éducation et de santé et les services financiers. Les entreprises du secteur des loisirs et de l'hôtellerie ont créé 12 000 emplois, soit le nombre le plus faible depuis novembre.

Dans le même temps, les entreprises employant moins de 50 personnes ont supprimé 10 000 emplois, les premières réductions dans ce secteur depuis novembre, et les fabricants ont supprimé 20 000 emplois, le plus grand nombre depuis juillet.

Le rapport renforce d'autres données montrant que le marché de l'emploi est en train de se rééquilibrer.

Mardi, le département du travail a indiqué que les offres d'emploi avaient diminué en avril pour atteindre leur niveau le plus bas depuis plus de trois ans et que le rapport entre les postes vacants et le nombre de chômeurs était revenu aux niveaux observés avant l'apparition de la pandémie de COVID-19 au début de l'année 2020.

Le rapport de l'ADP, élaboré conjointement avec le Stanford Digital Economy Lab, précède également la publication, vendredi, du rapport du Bureau of Labor Statistics sur les emplois non agricoles pour le mois de mai.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que ce rapport fasse état d'un gain de 170 000 emplois dans le secteur privé le mois dernier, soit peu de changement par rapport aux 167 000 emplois d'avril, tandis que la croissance totale de la masse salariale est estimée à 185 000 contre 175 000 en avril. Le taux de chômage et la croissance annuelle des salaires devraient tous deux rester stables à 3,9 %.

L'ADP a indiqué que la croissance des salaires pour les personnes changeant d'emploi s'est ralentie pour le deuxième mois consécutif pour atteindre 7,8 % en glissement annuel, et que les augmentations de salaires pour les personnes conservant leur emploi actuel sont restées inchangées à 5 %. Les secteurs de l'éducation et de la santé ainsi que des loisirs et de l'hôtellerie ont connu des augmentations supérieures à la moyenne pour les personnes qui conservent leur emploi (5,5 %).

Les responsables de la Fed surveillent de près la croissance des salaires car l'inflation des services, qui s'est avérée plus difficile à maîtriser dans le cadre des efforts déployés par la banque centrale pour ramener l'inflation globale à son objectif de 2 %, est davantage influencée par les coûts salariaux des entreprises.