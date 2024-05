L'administration Biden a affirmé mercredi son soutien à une Réserve fédérale indépendante, après la publication le mois dernier d'un rapport selon lequel le candidat républicain à la présidence, Donald Trump, étudie les moyens d'exercer un contrôle accru sur la politique monétaire américaine.

Dans un billet de blog publié mercredi, le Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche a présenté les preuves historiques que les banques centrales soumises aux politiciens servent mal leurs économies et que les banques centrales indépendantes parviennent mieux à contrôler l'inflation.

"L'administration Biden est très motivée par cette histoire et continuera à soutenir sans relâche l'indépendance des banques centrales", peut-on lire sur le blog du CEA. "L'histoire ne pourrait être plus claire en ce qui concerne les conséquences inflationnistes durables et dommageables d'ignorer cette leçon ou d'inverser les progrès durement acquis au cours du dernier demi-siècle.

Il s'agit d'un point de vue largement accepté par les économistes, énoncé auparavant par le président du CEA, Jared Bernstein, et régulièrement souligné par les décideurs politiques de la Fed eux-mêmes, y compris le président de la Fed, Jerome Powell, qui, avec les dirigeants de la plupart des banques centrales mondiales, mène une campagne de lutte contre l'inflation depuis plus de deux ans.

Au cours de son mandat présidentiel 2016-2020, Trump a élevé Powell au poste principal de la Fed, mais il a ensuite exprimé sa colère et sa frustration parce que la banque centrale n'a pas réduit les taux d'intérêt pour stimuler l'économie alors qu'il estimait qu'elle devait le faire.

M. Trump s'en est pris au président américain Joe Biden, qui se présente contre l'ancien président républicain pour sa réélection en novembre, pour avoir laissé l'inflation se maintenir à un niveau élevé, et il a déclaré qu'il pensait que M. Powell réduirait les taux d'intérêt pour aider M. Biden à se faire réélire.

L'inflation américaine a atteint un pic d'environ 7 % à la mi-2022 et est tombée depuis à environ la moitié de ce taux, mais la Fed vise 2 % et les responsables politiques ont déclaré qu'ils ne réduiraient pas les taux tant qu'ils n'auraient pas la certitude que l'inflation se rapproche de cet objectif.

Le blog du CEA attribue à l'indépendance de la Fed sa capacité à réduire l'inflation autant qu'elle l'a fait sans trop endommager le marché du travail.