Les planificateurs d'entreprise doivent avoir mal à la tête alors que le pendule politique américain oscille à son rythme le plus rapide depuis la Seconde Guerre mondiale et que les changements de politique qui en découlent peuvent freiner les investissements futurs.

Il est facile d'être blasé sur la politique américaine de plus en plus polarisée, et l'histoire peut être un mauvais guide pour de nombreux développements sans précédent. Mais le changement de cap de la politique économique tous les quatre ans a certainement des conséquences pour ceux qui doivent réfléchir dans une décennie ou plus.

Et cette période est en effet très inhabituelle.

Quel que soit le vainqueur en novembre, la nomination probable de la vice-présidente Kamala Harris comme candidate démocrate après le retrait de Joe Biden le week-end dernier signifie que la Maison-Blanche changera de mains pour la troisième élection consécutive, pour la première fois depuis plus d'un siècle.

En cas de victoire de l'ancien président Donald Trump, la présidence changerait de parti lors d'un troisième scrutin consécutif, pour la première fois depuis la fin du XIXe siècle.

Il y a eu, bien sûr, sept présidents différents entre 1960 et 1984 - mais cela était dû à l'assassinat de John F. Kennedy et à la démission de Richard Nixon plutôt qu'aux résultats des élections en tant que telles. Le parti du président n'a changé que quatre fois au cours de cette période.

Une victoire de Trump cette année, cependant, marquerait le cinquième changement de parti à la Maison Blanche sur une période similaire depuis 2000.

Le calcul du Congrès est une autre affaire, même s'il est essentiel à l'efficacité politique de toute administration.

Mais depuis 2000, il y a eu cinq périodes de deux ans au cours desquelles la Maison-Blanche, le Sénat et la Chambre des représentants ont été contrôlés par le même parti, contre seulement trois au cours des 30 années précédentes. Et ce sont ces périodes de "trifecta" qui ont le plus d'impact.

Peut-être que les fluctuations rapides ne sont que la nouvelle normalité que tout le monde doit accepter.

Mais si vous êtes une entreprise et que vous essayez de gagner en visibilité sur la fiscalité, le commerce, l'immigration et l'emploi, l'énergie ou la réglementation financière, votre horizon doit être raccourci compte tenu du fossé qui sépare les présidents et les partis potentiels et de la vitesse à laquelle ils font tourner le pouvoir.

FIN D'ANNÉE DIFFICILE

Et ce, avant même de commencer à calculer qui pourrait remporter le concours de cette année - après deux semaines au cours desquelles les démocrates ont changé de candidat, passant de Biden à Harris, et où Trump a échappé de peu à un assassinat.

Alors que Trump semble toujours avoir un avantage dans les sondages d'opinion dans certains États marginaux clés et qu'il reste le grand favori des marchés de paris, la situation semble fluide. Les probabilités de victoire des bookmakers sont déjà passées de 70 % en début de semaine dernière, avant que Biden ne se retire, à moins de 60 % aujourd'hui.

Le dernier sondage national Reuters/Ipsos réalisé cette semaine a également surpris et a montré que M. Harris avait pris une avance marginale de 2 points de pourcentage sur M. Trump - 44 % contre 42 %.

C'est peu dire que l'incertitude est grande, même si les indicateurs de volatilité financière restent singulièrement bas et que la plupart des marchés sont encore dynamiques.

Le nez sur le pare-brise, les marchés financiers avaient commencé à parier timidement sur des "transactions Trump" au début du mois.

Certaines de ces opérations - accentuation de la courbe des rendements du Trésor en raison de préoccupations budgétaires, achat de titres pétroliers et vente de titres liés aux énergies renouvelables, passage aux petites capitalisations plutôt qu'aux mégacapitalisations exposées à l'échelle mondiale, achat de bitcoins et même vente d'actions chinoises ou du peso mexicain - sont toutes retombées un peu dans l'oubli.

Il reste encore trois mois et demi.

Pourtant, pour les entreprises au cœur de l'économie qui tentent de se projeter dans l'avenir ou de commercer à l'étranger, les questions sans réponse concernant les impôts, les niveaux de droits de douane et les éventuelles représailles, la taille de la main-d'œuvre en raison des différentes politiques d'immigration et même les coûts d'emprunt à long terme doivent être difficiles à résoudre.

INDICE D'INCERTITUDE

Au-delà des marchés financiers, l'indice d'incertitude de la politique économique est une mesure souvent citée pour mesurer le changement de pouvoir. Cet indice est compilé principalement à partir des articles de presse sur ces questions.

À l'instar des marchés financiers, cet indice a été relativement modéré au printemps de cette année. Mais il a triplé depuis le mois de juin pour atteindre son niveau le plus élevé depuis octobre dernier.

Bien que les niveaux absolus soient encore inférieurs au choc de la pandémie ou même à l'ébranlement des banques régionales au début de l'année dernière, la direction prise est claire.

En dépit d'une croissance économique et d'une progression des bénéfices satisfaisantes dans l'ensemble, le climat des affaires, tel qu'il ressort des enquêtes ISM menées auprès des entreprises manufacturières et des sociétés de services, a fait apparaître une double contraction de l'activité dans les deux secteurs, ce qui est rare, le mois dernier.

Certes, l'enquête de la NFIB sur les petites entreprises a montré une certaine amélioration le mois dernier et les actions des petites capitalisations ont semblé bénéficier d'une bouffée d'optimisme sur les chances de Trump. Mais l'indicateur du sentiment général tiré de l'enquête reste bien en deçà des moyennes à long terme.

Aucun de ces indicateurs ne présage nécessairement un gel de l'activité des entreprises, mais ils restent modérés, ce qui contraste avec l'apparente nonchalance des marchés financiers et les niveaux de croissance toujours élevés des chiffres d'affaires.

De l'eau dans le dos d'un canard ?

Certains investisseurs pensent que les entreprises américaines sont désormais quelque peu habituées aux bouleversements politiques, au-delà de quelques remises en question temporaires.

"Malgré toute la consternation suscitée par les gagnants et les perdants des élections, l'effet des élections est historiquement de courte durée, le cycle des bénéfices déterminant finalement la performance du marché au lendemain de l'élection", a déclaré Garrett Melson, stratège de portefeuille chez Natixis IM.

"Les entreprises ont prouvé à maintes reprises leur dynamisme et leur capacité d'adaptation, ce qui suggère que les investisseurs devraient avoir confiance dans la capacité des marchés à se débarrasser de tout impact à court terme des événements électoraux", a déclaré M. Melson, ajoutant que l'économie semblait toujours forte et que la Réserve fédérale indépendante était prête à réduire ses taux.

C'est peut-être vrai, mais si le pendule politique continue d'osciller à ce rythme, ils auront besoin de tout ce "dynamisme".

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.