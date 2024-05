L'économie de la zone euro a progressé de 0,3% au cours du premier trimestre de l'année, suggérant une lente reprise après six trimestres consécutifs de croissance stagnante ou négative, a déclaré Eurostat mercredi, confirmant une estimation préliminaire.

Au trimestre précédent, cependant, la croissance avait été confirmée à moins 0,1 %, indiquant que l'Union européenne était en récession, comme de nombreux économistes l'avaient prédit depuis longtemps.

L'économie s'est contractée de 0,1 % aux troisième et quatrième trimestres, ce qui correspond à la définition traditionnelle d'une récession, à savoir deux trimestres consécutifs de croissance négative.

Parmi les plus grands pays de la zone euro, l'Espagne a été le plus performant au premier trimestre avec une croissance de 0,7 %, tandis que l'Allemagne, la France et l'Italie se situaient toutes au niveau de la moyenne de la zone euro ou juste en dessous.

L'emploi a quant à lui augmenté de 0,3 % au premier trimestre, ce qui confirme les informations anecdotiques selon lesquelles le marché du travail a continué à se resserrer, les entreprises accumulant de la main-d'œuvre en prévision d'un rebond de la croissance.

Alors que la Banque centrale européenne a porté les taux d'intérêt à un niveau record ces dernières années pour ralentir fortement la croissance et l'inflation, les entreprises ont conservé leurs travailleurs, contrairement à ce qui s'est passé dans la plupart des autres épisodes de récession.

La principale raison est probablement leur expérience post-pandémique, lorsqu'elles ont eu du mal à réembaucher des travailleurs et qu'une grande partie du secteur des services a eu du mal à fonctionner en raison de graves pénuries de main-d'œuvre. (Reportage de Balazs Koranyi ; Rédaction de Hugh Lawson)