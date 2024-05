Le nouveau cadre des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne pourrait décourager les prêts sur le marché monétaire parce que les banques trouveront qu'il est moins cher de faire appel à la BCE, a déclaré jeudi Joachim Nagel, responsable de la politique monétaire.

La BCE veut sevrer les banques de l'argent gratuit après 10 ans d'impression monétaire, mais elle essaie de le faire avec suffisamment de douceur pour ne pas perturber le système financier.

Dans un nouveau cadre dévoilé en mars, la BCE a fixé un écart de 15 points de base entre le taux d'intérêt que les banques obtiennent lorsqu'elles déposent de l'argent à la banque centrale et celui qu'elles paient lorsqu'elles lui empruntent de l'argent.

"Les transactions interbancaires pourraient nécessiter des écarts plus importants", a déclaré le président de la Bundesbank. "Mais dans les segments à plus long terme du marché monétaire, un écart de 15 points de base pourrait risquer d'exclure du marché de nombreuses transactions qui peuvent encore avoir lieu avec un écart plus important.

Il a ajouté que les banques étaient également susceptibles de se tourner vers la BCE pour échanger des garanties illiquides contre des réserves afin de satisfaire à certaines exigences réglementaires.

Le nouveau cadre de la BCE doit être révisé au plus tard en 2026 et M. Nagel a laissé entendre qu'il pourrait encore changer.

"Ce cadre est-il maintenant gravé dans le marbre ? Je ne le sais pas encore", a déclaré M. Nagel. "Mais par le passé, nous avons montré notre capacité et notre flexibilité à nous adapter à l'évolution des conditions de marché.

Il a indiqué que ses collègues de la BCE surveilleraient l'activité du marché monétaire, toute fluctuation des taux d'intérêt à court terme et le degré de transformation des garanties.