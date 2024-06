Les consommateurs de la zone euro ont continué à réduire leurs attentes en matière d'inflation et sont devenus plus optimistes quant aux perspectives d'emploi, même s'ils continuent à envisager une contraction de l'économie, selon une nouvelle enquête de la Banque centrale européenne publiée vendredi.

L'inflation a rapidement chuté, passant d'un taux à deux chiffres à la fin de 2022, mais les responsables politiques la voient maintenant osciller autour de 2,5 % pour le reste de l'année, avant de retomber à leur objectif de 2 % à la fin de 2025.

Le point de vue des consommateurs n'est pas très différent, puisqu'ils ont réduit leurs prévisions de croissance des prix pour l'année prochaine à 2,8 % en mai, contre 2,9 % un mois plus tôt, et à 2,3 %, contre 2,4 %, pour les trois années à venir.

Les prévisions de croissance économique pour les 12 prochains mois sont restées inchangées à moins 0,8 %, tandis que les prévisions concernant le taux de chômage ont diminué de 10,9 % à 10,7 %, selon l'enquête de la BCE sur les attentes des consommateurs.

La BCE a réduit ses taux d'intérêt, qui avaient atteint des niveaux record début juin, et a annoncé d'autres mesures à mesure que l'inflation diminuait. Mais elle n'a pris aucun engagement sur le calendrier de sa prochaine baisse et les commentaires des responsables politiques suggèrent qu'une mesure ne sera même pas envisagée avant septembre, au plus tôt.