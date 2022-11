L'envolée des valeurs technologiques américaines fait douter certains investisseurs de la pérennité du rebond.

L'indice Nasdaq Composite, très chargé en technologie, a augmenté de 8,1 % cette semaine pour enregistrer son plus grand gain hebdomadaire depuis mars, l'un des nombreux mouvements de marché spectaculaires qui ont également vu les obligations du Trésor s'envoler et le dollar américain dégringoler après que les données d'inflation plus faibles que prévu de jeudi aient fait naître l'espoir que la Réserve fédérale pourrait modérer ses hausses de taux.

Malgré ces récents gains, certains investisseurs hésitent à sauter sur le rebond des actions de sociétés telles qu'Amazon.com Inc, Microsoft Corp et Alphabet Inc, parent de Google, qui ont fortement chuté cette année après avoir mené les marchés à la hausse pendant plus d'une décennie.

Rares sont ceux qui croient que la Fed sera influencée par un seul chiffre d'inflation, et les rebonds antérieurs alimentés par l'optimisme lié à la Fed se sont effondrés cette année après des données économiques décourageantes ou un retour en arrière des décideurs politiques.

Dans le même temps, les valorisations du secteur technologique restent bien supérieures à celles du marché global, tandis que les analystes assombrissent leurs perspectives de bénéfices pour le groupe.

Alors que la baisse des taux d'intérêt pourrait stimuler la demande à court terme pour les actions, "nous pensons qu'il y aura encore des inquiétudes concernant la valorisation et les bénéfices", a déclaré James Ragan, directeur de la recherche en gestion de patrimoine chez D.A. Davidson. "Nous ne cherchons pas vraiment à ce que ces secteurs reprennent le leadership du marché."

Au cours de la semaine à venir, les investisseurs surveilleront une série de données économiques, notamment les chiffres des ventes au détail mercredi, pour obtenir plus d'indices sur la question de savoir si le resserrement de la politique monétaire de la Fed refroidit l'économie.

Les valeurs technologiques et de croissance ont été durement touchées cette année, l'indice de croissance Russell 1000 ayant encore perdu 25 % pour 2022, contre une baisse de 16 % pour le S&P 500 et de 7 % pour le Dow Jones Industrial Average. Les fonds du secteur technologique ont connu des sorties de fonds de 14,2 milliards de dollars depuis le début de l'année, ce qui les met sur la voie de leur première année de sorties de fonds depuis 2016, selon les données Refinitiv Lipper.

Les baisses de prix ont modéré les valorisations, le secteur technologique du S&P 500 se négociant à environ 21 fois les estimations de bénéfices à terme contre 28 fois à la fin de 2021, selon Refinitiv Datastream. Ce niveau, qui reste supérieur aux 17 fois les bénéfices de l'indice S&P 500, est encore trop élevé pour certains investisseurs.

"Les (mégacaps) se négocient à une prime assez élevée par rapport au S&P", a déclaré Andrew Slimmon, gestionnaire de portefeuille d'actions américaines chez Morgan Stanley Investment Management. "Il y a une série d'actions qui feront beaucoup mieux que les mégacaps parce qu'elles ont été réévaluées nettement à la baisse."

Un grand nombre des principales sociétés technologiques et de croissance, y compris des poids lourds comme Amazon, Microsoft, Alphabet et la société mère de Facebook, Meta Platforms, ont également publié récemment des rapports de résultats du troisième trimestre qui ont fortement déçu le marché.

Les entreprises technologiques et liées à la technologie qui représentent moins d'un cinquième du S&P 500 ont jusqu'à présent représenté plus de la moitié des révisions négatives des bénéfices pour le quatrième trimestre, selon le Credit Suisse.

Pourtant, certains investisseurs envisagent d'augmenter leurs positions dans les valeurs technologiques et les mégacapitalisations si de nouvelles preuves de l'apaisement de l'inflation se présentent.

L'un des facteurs clés est de savoir si les rendements du Trésor, qui évoluent à l'inverse des prix, poursuivent la baisse stupéfiante de cette semaine. Des rendements plus élevés peuvent peser lourdement sur les valeurs technologiques et de croissance, dont les valorisations ont tendance à être fortement basées sur des bénéfices futurs qui sont escomptés plus sévèrement à mesure que les rendements augmentent.

Le rendement américain à 10 ans a chuté à son plus bas niveau en cinq semaines, à 3,818 %, jeudi, après avoir enregistré sa plus forte baisse en une journée depuis plus d'une décennie.

King Lip, stratège en chef chez Baker Avenue Asset Management, a décrit les nouvelles de jeudi concernant l'IPC - avec une augmentation annuelle inférieure à 8 % pour la première fois en huit mois - comme une "grosse affaire". Si les rendements obligataires continuent de baisser, "le rythme auquel les gens réduisent leur exposition à ces noms de technologies à grande capitalisation va ralentir", a-t-il ajouté.

La société a sous-pondéré les actions de technologie et de croissance à grande capitalisation, préférant les actions à petite capitalisation et de valeur, a déclaré Lip.

En fin de compte, beaucoup dépendra du fait que l'inflation montre plus de signes de refroidissement. La Fed obtiendra une lecture supplémentaire de l'IPC avant que les décideurs de la banque ne se réunissent à nouveau en décembre.

"Si l'inflation continue à se calmer, la technologie est un bon endroit pour investir en ce moment", a déclaré J. Bryant Evans, gestionnaire de portefeuille chez Cozad Asset Management. "Elles pourraient certainement montrer la voie à suivre dans un environnement où la Fed réduit ces augmentations qu'elle a faites sur les taux d'intérêt."