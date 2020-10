L'euro avance face au dollar, la livre trébuche après les déclarations de Boris

Johnson

Londres (awp/afp) - La monnaie unique européenne progressait vendredi face au dollar tandis que la livre sterling flanchait à la suite des déclarations du Premier ministre britannique Boris Johnson qui a exigé des Européens un "changement fondamental" pour continuer les négociations post-Brexit.

Vers 11H55 GMT (13H55 HEC), l'euro gagnait 0,20% au billet vert, à 1,1731 dollar, lâchant cependant près de 0,8% sur l'ensemble de la semaine.

La monnaie britannique, qui gagnait du terrain face au dollar et à l'euro plus tôt dans la journée, a brusquement piqué du nez vendredi, perdant temporairement 0,35% et 0,40% face à ces deux devises.

Vers 11H55 GMT, elle se reprenait légèrement, revenant proche de son prix de début de séance face au billet vert à 1,2912 dollar et cédant 0,18% face à la monnaie unique à 90,86 pence pour un euro.

Ce mouvement brusque, mais d'une amplitude somme toute modérée, a immédiatement suivi la déclaration de Boris Johnson à la télévision britannique que le Royaume-Uni "devait se préparer" à un échec des négociations commerciales post-Brexit sauf "changement fondamental" d'approche des 27.

Le Royaume-Uni "veut prendre le dessus dans les négociations et espère que des désaccords s'ouvriront entre les États membres (l'Allemagne et la France en particulier) et que l'UE finira par accepter ce qu'il propose", a commenté Neil Wilson, analyste de Markets.com.

Selon lui, "il était prévisible avant ces déclarations que le Royaume-Uni et l'UE continueraient à discuter et à travailler pour parvenir à un accord. Boris veut parler avec fermeté mais c'est surtout pour les foules. La situation reste inchangée, les deux parties continuent à travailler à un accord."

Les dirigeants européens, réunis en sommet à Bruxelles, avaient demandé jeudi au Royaume-Uni de "faire le nécessaire" pour débloquer les négociations commerciales post-Brexit, provoquant l'irritation de Londres.

Face au dollar, la monnaie britannique reste toujours bien plus proche de son plus haut annuel atteint début septembre, près de 1,35 dollar, que de son plus bas mi-mars, sous 1,15 dollar.

Voix qui compte sur les marchés, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde a par ailleurs estimé jeudi qu'un accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne scellant leurs relations post-Brexit finirait par être conclu en raison des enjeux considérables pour les deux parties.

Les cambistes regardaient également avec attention l'évolution de la pandémie de Covid-19 dans le monde, qui a, cette semaine, "joué en faveur du dollar américain", valeur refuge désignée, a souligné Derek Halpenny, de MUFG.

