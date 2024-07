L'euro a glissé dimanche après que les projections des élections françaises aient indiqué un parlement sans majorité et un résultat inattendu pour le Nouveau Front Populaire de gauche, jetant une nouvelle incertitude sur les marchés et préparant le terrain pour une plus grande volatilité.

Les analystes ont déclaré que les marchés seraient probablement soulagés que le Rassemblement national (RN), parti d'extrême droite de Marine Le Pen, soit arrivé en troisième position après sa victoire au premier tour la semaine dernière.

Toutefois, les investisseurs craignent que les projets de la gauche française ne remettent en cause bon nombre des réformes favorables au marché du président Emmanuel Macron. Ils pensent également que l'impasse politique pourrait mettre un terme aux tentatives de maîtrise de la dette française, qui représentait 110,6 % du produit intérieur brut (PIB) en 2023.

L'euro a baissé de 0,2 % pour atteindre 1,081 dollar au début de la semaine. Il avait grimpé la semaine dernière lorsque les sondages d'opinion ont suggéré qu'un parlement sans majorité était probable, apaisant les craintes d'une victoire de l'extrême droite, après avoir fortement chuté - ainsi que les actions et les obligations - lorsque Macron a convoqué les élections au début du mois de juin.

Il semble que les partis hostiles à l'extrême droite aient obtenu un large soutien, a déclaré Simon Harvey, responsable de l'analyse des devises chez Monex Europe.

Mais fondamentalement, du point de vue du marché, il n'y a pas de différence en termes de résultats. Il y aura vraiment un vide en ce qui concerne la capacité législative de la France".

M. Harvey a ajouté : "Le marché obligataire sera le véritable point à examiner. Il pourrait y avoir un léger écart à la baisse dans les obligations françaises (prix)".

La négociation des obligations et des actions françaises débutera lundi matin en Europe.

L'alliance de gauche, qui regroupe l'extrême gauche, les socialistes et les Verts, devrait remporter entre 172 et 215 sièges sur 577, selon les projections des instituts de sondage basées sur les premiers résultats d'un échantillon de bureaux de vote.

L'alliance centriste de M. Macron devrait obtenir entre 150 et 180 sièges, et le RN entre 115 et 155 sièges.

Les analystes ont déclaré qu'une période de volatilité et d'incertitude devrait se poursuivre, car les investisseurs évaluent maintenant la forme que prendra le parlement et le nombre de politiques que l'alliance de gauche sera en mesure de mettre en œuvre, le cas échéant.

L'alliance du nouveau front populaire affirme que ses premières mesures comprendraient une augmentation de 10 % des salaires des fonctionnaires, la gratuité des repas, des fournitures et des transports scolaires, ainsi qu'une augmentation de 10 % des aides au logement.

"Le programme économique de la gauche est à bien des égards beaucoup plus problématique que celui de la droite, et même si la gauche ne sera pas en mesure de gouverner seule, les perspectives pour les finances publiques françaises se détériorent davantage avec ces résultats", a déclaré Jan von Gerich, analyste en chef des marchés chez Nordea.

DES MARCHÉS NERVEUX

Les marchés ont chuté après que M. Macron a fait le pari, en juin, de convoquer des élections législatives à la suite de la défaite du RN aux élections européennes. Les investisseurs craignaient en effet qu'une victoire du RN ne permette l'installation d'un premier ministre ayant l'intention d'appliquer un programme très dépensier, axé sur la France, qui exacerberait la dette et ébranlerait les relations avec l'Europe.

La prime de risque exigée par les investisseurs pour détenir la dette du pays a grimpé à son plus haut niveau depuis la crise de la zone euro en 2012. Les actions françaises, banques en tête, ont chuté, les investisseurs s'inquiétant de leurs avoirs en dette publique, des nouvelles réglementations et de l'incertitude économique dans la deuxième plus grande économie de la zone euro.

Cependant, les actions, les obligations et l'euro se sont quelque peu redressés la semaine dernière, les sondages montrant qu'un parlement sans majorité était le résultat le plus probable, les partis de gauche et centristes ayant conclu des accords pour donner plus de chances aux candidats anti-RN.

La composition exacte du prochain parlement reste incertaine, tout comme le prochain premier ministre. Gabriel Attal a déclaré qu'il remettrait sa démission à M. Macron lundi.

"Il sera très difficile d'aller de l'avant et d'adopter une politique et des réformes progressives parce que les votes de chaque parti sont divisés et que personne ne dispose d'une majorité absolue, a déclaré Aneeka Gupta, directrice de la recherche macroéconomique chez WisdomTree.

Elle a toutefois ajouté : "Je pense que les marchés seront satisfaits d'avoir évité cette situation extrême avec l'extrême droite".