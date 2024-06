L'euro a chuté lundi en début d'échanges asiatiques, signe du malaise qui risque d'assaillir l'Europe après que le président français Emmanuel Macron a convoqué une élection législative surprise après avoir été battu lors du vote sur l'Union européenne par l'extrême-droite.

L'euro a glissé de 0,3 % pour toucher son plus bas niveau depuis environ un mois, selon les données de LSEG. L'euro a également baissé par rapport à la livre sterling, perdant 0,35 % à 84,60 pence. Il a atteint son niveau le plus bas depuis août 2022, après être tombé dans cette zone à la fin du mois de mai. Les nationalistes eurosceptiques ont réalisé les gains les plus importants dans les élections du Parlement européen lors du vote de dimanche, tandis que les Verts et les libéraux ont perdu du terrain, selon un sondage de sortie des urnes.

En Italie, le groupe archi-conservateur des Frères d'Italie de la Première ministre Giorgia Meloni a remporté le plus grand nombre de voix, selon les sondages de sortie des urnes, confirmant ainsi son statut de parti le plus populaire du pays.

La décision surprise de M. Macron représente un coup de dés majeur pour son avenir politique, trois ans avant la fin de sa présidence. Si le parti d'extrême droite de Marine Le Pen, le Rassemblement national (RN), obtient la majorité parlementaire, M. Macron n'aura plus son mot à dire dans les affaires intérieures.

"C'est probablement une mauvaise nouvelle pour les marchés", a déclaré Holger Schmieding, économiste en chef de Berenberg.

"Cela introduit un élément d'incertitude inattendu.

Le regain d'incertitude politique dans la deuxième économie de la zone euro secoue les marchés financiers au cours d'une année électorale clé et à un moment où les risques géopolitiques sont accrus.

Les élections législatives britanniques se tiendront le 4 juillet et des élections américaines cruciales auront lieu en novembre.

RÉVEIL ?

Si l'euro et, plus largement, les actifs de la zone euro ont été largement amortis par la baisse de l'euroscepticisme par rapport aux élections des années 2010 et du début des années 2020, les nouvelles surprenantes en provenance de France et les victoires des partis eurosceptiques lors des élections européennes pourraient constituer un signal d'alarme.

Lors de l'ouverture des marchés européens plus tard lundi, l'attention se portera probablement sur l'écart de rendement des obligations d'État à 10 ans de l'Italie par rapport à l'Allemagne, qui est souvent un bon baromètre de l'appétit pour le risque dans la région.

L'écart se situait à environ 133 points de base vendredi dernier, bien en deçà des sommets atteints l'année dernière, à savoir plus de 200 points de base.

L'indice des actions européennes STOXX 600, qui s'est négocié à des niveaux proches des records, pourrait également être vulnérable.

"De toute évidence, les élections anticipées constituent une nouvelle source d'incertitude, qui devrait avoir un impact négatif sur la confiance de l'économie et du marché, du moins en France", a déclaré Jan von Gerich, analyste en chef du marché chez Nordea.

Il a toutefois fait remarquer que les résultats des élections européennes ne se traduisent pas toujours directement dans les résultats des élections parlementaires nationales, en raison d'un système électoral différent et d'un vote de protestation généralement plus important lors des élections européennes. Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities à New York, a déclaré qu'il faudrait une forte poussée de l'extrême droite pour que l'euro s'affaiblisse de manière substantielle.

L'euro a perdu environ 2,5 % par rapport au dollar depuis le début de l'année, et sa trajectoire a été largement déterminée par les perspectives relatives de réduction des taux d'intérêt dans la zone euro et aux États-Unis.

La semaine dernière, la Banque centrale européenne a procédé à sa première baisse de taux en cinq ans.

En France, où les inquiétudes concernant le niveau élevé d'endettement du pays se sont accrues cette année, les implications d'une nouvelle incertitude politique pour l'économie pourraient également être au centre de l'attention. Le mois dernier, Standard & Poor's a abaissé la note de la dette souveraine de la France, réprimandant douloureusement le gouvernement pour sa gestion d'un budget tendu, quelques jours avant les élections européennes. (Reportage de Dhara Ranasinghe ; complément d'information de Stephen Culp à New York ; rédaction d'Elisa Martinuzzi et Lisa Shumaker)