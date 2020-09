L'euro en baisse face au dollar dans un marché préoccupé par la pandémie

Londres (awp/afp) - L'euro baissait vendredi face au dollar, pénalisé notamment par les craintes concernant la dynamique du nouveau coronavirus en Europe.

Vers 09H05 GMT (11H05 HEC), l'euro perdait 0,18% face au billet vert, à 1,1652 dollar. Jeudi, il est tombé jusqu'à 1,1627 dollar, un niveau plus vu depuis fin juillet.

"La hausse du nombre de cas de Covid-19 en Europe et les difficiles discussions sur le Brexit continuent", ont résumé dans une note les analystes d'UBS.

L'Union européenne a appelé jeudi ses Etats membres à durcir leurs mesures de contrôle "immédiatement" face aux nouveaux foyers d'épidémie de Covid-19, au lendemain de l'annonce de nouvelles restrictions en France où le nombre de contaminations recensées bat des records.

Plus de cinq millions de personnes ont été contaminées en Europe, et l'agence européenne chargée de surveiller les épidémies a fait état jeudi de sa "grande inquiétude" pour sept pays de l'UE, dont l'Espagne, qui doit annoncer vendredi l'extension des restrictions de mouvements à d'autres zones de la région de Madrid.

"Une large part de la baisse du dollar en juin et juillet était due à l'hypothèse que la situation était pire aux Etats-Unis et que les effets à long terme sur le PIB seraient plus prononcés" qu'en Europe notamment, a rappelé Ulrich Leuchtmann, analyste pour Commerzbank.

Les investisseurs gardaient également un oeil sur les Etats-Unis où l'optimisme concernant un nouveau plan de relance a quelque peu progressé, même si son adoption avant la présidentielle de début novembre reste très incertaine.

Cours de vendredi Cours de jeudi

--------------------------------------

09H05 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1652 1,1672

EUR/JPY 122,85 123,04

EUR/CHF 1,0803 1,0818

EUR/GBP 0,9134 0,9157

USD/JPY 105,44 105,41

USD/CHF 0,9274 0,9268

GBP/USD 1,2753 1,2747

