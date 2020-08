L'euro en légère hausse après un compte-rendu de la BCE

New York (awp/afp) - L'euro remontait un peu face au dollar en fin de journée jeudi, après un compte-rendu de la dernière réunion de la Banque centrale européenne (BCE) reflétant la prudence de l'institution et un indicateur décevant aux Etats-Unis sur le chômage.

Vers 19H30 GMT (21H30 à Paris), l'euro s'appréciait de 0,12% face au billet vert, à 1,1852 dollar.

"L'euro reste dans des eaux calmes face au dollar après les minutes" d'une réunion de la BCE fin juillet, a observé Kenny Fisher de Oanda.

"Le thème (...) semble avoir été +l'incertitude+, le mot apparaissant une vingtaine de fois dans les minutes (de la rencontre) et la BCE restant très préoccupée par les perspectives de croissance et d'inflation dans la zone euro", a-t-il noté.

Selon le compte-rendu, les membres du conseil des gouverneurs de la BCE étaient alors d'avis que "la trajectoire de l'inflation, comme l'ampleur du rebond initial de l'activité (en zone euro) n'étaient pas nécessairement un bon guide de la rapidité et de la robustesse de la reprise".

L'instance de décision sera "mieux placée pour réévaluer l'orientation de la politique monétaire et ses outils politiques" lors de sa prochaine réunion en septembre, est-il ajouté.

La veille, la Banque centrale américaine a aussi semblé peu pressée de baisser encore davantage ses taux d'intérêt. Les membres de son comité de politique monétaire ont notamment estimé que "la crise sanitaire en cours (pèserait) lourdement à court terme sur l'activité économique, l'emploi et l'inflation".

Dans ce même document, les participants ont par ailleurs souligné que "l'incertitude qui entoure les perspectives économiques (restait) très élevée, la trajectoire de l'économie dépendant fortement de celle du virus et de la réponse du secteur public à cela", c'est-à-dire de l'adoption d'un nouveau plan d'aide.

Or la Maison Blanche et les élus démocrates du Congrès discutent depuis plusieurs semaines de nouvelles mesures d'aide pour les entreprises, les ménages, les collectivités locales et les écoles, sans parvenir à se mettre d'accord.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont pourtant reparties à la hausse la semaine passée aux Etats-Unis, repassant au-dessus de la barre du million.

Au total, 14,8 millions de personnes touchaient une indemnité chômage au cours de la semaine du 2 au 8 août, les données étant publiées avec une semaine de décalage.

Ces statistiques reflètent la persistance d'un chômage élevé aux Etats-Unis alors même que les chômeurs font face depuis le début du mois d'août à la perte d'une aide cruciale de 600 dollars par semaine, qui avait été adoptée fin mars par l'administration Trump et le Congrès dans le cadre du gigantesque plan de relance de l'économie.

Cours de jeudi Cours de mercredi 19H30 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1852 1,1838 EUR/JPY 125,39 125,63 EUR/CHF 1,0769 1,0834 EUR/GBP 0,8972 0,9038 USD/JPY 105,80 106,12 USD/CHF 0,9086 0,9152 GBP/USD 1,3210 1,3098

afp/rp