L'euro en légère hausse face au dollar en attendant la Fed

Londres (awp/afp) - L'euro progressait un peu mercredi face au dollar, dans l'attente notamment d'une réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui devrait concrétiser des changements annoncés le mois dernier.

Vers 08H45 GMT (10H45 HEC), l'euro prenait 0,19% face au billet vert, à 1,1869 dollar.

Les investisseurs prendront connaissance de la décision de politique monétaire de la banque centrale américaine à 18H00 GMT. Une conférence de presse de son président suivra.

"Jerome Powell a déjà annoncé (des évolutions) sur le ciblage de l'inflation (...) donc aucun changement n'est attendu cette fois-ci", a cependant souligné Jasper Lawler, analyste pour London Capital Group.

Fin août, le président de la Fed avait en effet profité de la réunion annuelle des Banques mondiales, virtuelle cette année, pour expliquer qu'une inflation supérieure à l'objectif des 2% pourrait être tolérée pendant un certain temps sans entraîner une augmentation automatique des taux d'intérêt.

Jusqu'alors, la politique habituelle voulait que les taux d'intérêt soient abaissés pour stimuler l'économie, mais rehaussés lorsque l'inflation devient trop forte.

Une hausse des taux d'intérêt rend la devise plus rémunératrice et donc plus attractive pour les cambistes.

De ce fait, "l'attention se portera sur les projections économiques", et notamment concernant le chômage, a ajouté M. Lawler.

Mais, "avant la Fed, les ventes au détail aux Etats-Unis seront sous les projecteurs, apportant des éléments d'information sur la santé des consommateurs et sur leurs envies de dépenses", a souligné Fiona Cincotta, analyste pour City Index.

Cours de mercredi Cours de mardi

--------------------------------------

08H45 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1869 1,1847

EUR/JPY 124,88 124,92

EUR/CHF 1,0764 1,0758

EUR/GBP 0,9068 0,9223

USD/JPY 105,21 105,78

USD/CHF 0,9068 0,9061

GBP/USD 1,2908 1,2886

