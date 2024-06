L'euro est en passe de connaître sa plus forte baisse mensuelle depuis janvier, l'incertitude politique pesant à l'approche des élections législatives en France, tandis que le dollar a atteint son plus haut niveau depuis près de quatre décennies face à un yen malmené, à l'approche de données clés sur l'inflation.

Les investisseurs craignent qu'un nouveau gouvernement français n'augmente les dépenses fiscales, menaçant ainsi la viabilité de la dette publique du pays et la stabilité financière de l'Union européenne.

Dans le même temps, les opérateurs testent avec prudence la détermination du Japon à protéger sa monnaie tout en gardant un œil attentif sur les données cruciales relatives à l'inflation aux États-Unis.

L'euro était en baisse de 0,05 % à 1,0695 $ et devrait terminer le mois avec une baisse de 1,33 %, la plus importante depuis janvier, lorsqu'il avait chuté de 1,99 %.

La prime de risque exigée par les investisseurs pour détenir des obligations d'État françaises a atteint son plus haut niveau depuis 2012 vendredi, à l'approche du premier tour des élections législatives ce week-end, les investisseurs s'attendant à ce qu'un nouveau gouvernement dirigé par une coalition d'extrême droite ou d'extrême gauche augmente les dépenses budgétaires.

"Les marchés restent orientés vers un scénario relativement bénin d'une législature bloquée ou d'un gouvernement du Rassemblement national (RN) qui ne mettrait que partiellement en œuvre son programme", a déclaré Aman Bansal, directeur de la stratégie des taux européens chez Citi.

Il a ajouté que l'écart entre les rendements des obligations d'État françaises et allemandes - une mesure de la prime de risque de la dette française - actuellement de 84 points de base, pourrait s'élargir à 135 points de base si l'extrême droite ou l'extrême gauche met en œuvre la majeure partie de son programme et que le président Emmanuel Macron démissionne.

"Notre équipe de la zone euro pense qu'il est trop tôt pour qu'un nouveau gouvernement édulcore substantiellement ses promesses préélectorales et que les mois de septembre risquent d'être mouvementés", a déclaré Chris Turner, responsable de la stratégie de change chez ING.

Le yen a atteint 161,27 pour un dollar, son niveau le plus bas depuis 1986.

"Le dollar et le yen sont très liés aux taux d'intérêt américains", a déclaré Rong Ren Goh, gestionnaire de portefeuille dans l'équipe des titres à revenu fixe d'Eastspring Investments à Singapour.

"Si l'intention est de freiner la dépréciation sévère du yen, ils pourraient également vouloir garder des balles pour l'occasion quand et si les rendements du Trésor américain se redressent à nouveau au second semestre, ce qui est très possible dans le contexte de l'offre de Trésor et des problèmes de déficit budgétaire", a-t-il ajouté.

DÉBAT PRÉSIDENTIEL AMÉRICAIN

Le candidat républicain à la présidence des États-Unis, Donald Trump, a lancé une série d'attaques parfois fausses contre le président Joe Biden lors de leur premier débat de campagne à Atlanta, et le dollar s'est apprécié lorsque Biden a trébuché sur ses mots à plusieurs reprises lors des premiers échanges.

"Biden s'est mal exprimé", a déclaré Jason Wong, stratège de marché chez BNZ à Wellington.

Cela a augmenté les chances d'une présidence Trump et de tarifs d'importation, a-t-il dit, notant que les traders achetaient des dollars, mais que les mouvements étaient assez modestes.

L'indice du dollar a atteint mercredi son plus haut niveau en huit semaines, à 106,13, et a enregistré une hausse de 1,5 % pour le trimestre jusqu'à présent.

Il s'agit du deuxième gain trimestriel consécutif, les marchés ayant réduit les attentes de réduction des taux d'intérêt américains au cours des six derniers mois. La mesure de l'inflation préférée de la Réserve fédérale, l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE), est attendue plus tard ce vendredi. Si sa croissance annuelle ralentit à 2,6 % en mai, comme le prévoient les économistes, cela pourrait ouvrir la voie à des réductions plus tard dans l'année.

Le plus grand perdant du trimestre a été le yen, qui a perdu 6 % par rapport au dollar depuis la fin du mois de mars et plus de 12 % en 2024 jusqu'à présent.

À 172,38 pour un euro, le yen a atteint son niveau le plus bas jamais enregistré dans la monnaie commune au début de la journée de vendredi. L'inflation de base dans la capitale japonaise s'est accélérée en juin, selon des données publiées vendredi, mais cela n'a guère contribué à soutenir le yen.

Les faibles taux d'intérêt japonais ont encouragé la vente de yens au profit de devises à rendement plus élevé, alors même que les rendements japonais ont commencé à augmenter et que les autorités ont mis en garde contre une nouvelle série d'interventions sur le marché des changes.

Vendredi, le Japon a remplacé Masato Kanda, diplomate en chef chargé des questions monétaires, par Atsushi Mimura, expert en réglementation financière. Le ministre des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré que les autorités étaient "profondément préoccupées" par l'impact des mouvements "rapides et unilatéraux" du yen.