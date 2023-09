New York (awp/afp) - L'euro est passé tout près, mercredi, de son plus bas niveau de l'année par rapport au dollar, qui continue à piétiner le marché des changes, des grandes monnaies aux devises émergentes, mis en orbite par la banque centrale américaine (Fed) et la remontée des taux obligataires.

Vers 19H50 GMT, la monnaie unique abandonnait 0,64% face au billet vert, à 1,0504 dollar pour un euro. Elle s'était repliée, plus tôt, jusqu'à 1,0488 dollar, à un souffle de son plancher de l'année, 1,0484 dollar, touché début janvier.

Le yen était, lui, encore plus fragilisé. Il a frôlé le seuil symbolique des 150 yens pour un dollar, qu'il n'a plus franchi depuis 11 mois, à 149,71 yens.

"Je m'attends" à une intervention du gouvernement japonais pour défendre la devise nippone, "vu le prix du pétrole", a commenté Brad Bechtel, de Jefferies.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI), variété de référence américaine, a ainsi terminé mercredi à un sommet en clôture inobservé depuis un an, et l'autre étalon du marché, le baril de Brent de la mer du Nord, se rapproche lui des 100 dollars.

Le Japon est le cinquième importateur mondial de pétrole.

"Si les cours de l'énergie n'avaient pas progressé si rapidement, le ministre des Finances (Shunichi Suzuki) aurait pu passer outre" ce nouveau fléchissement du yen, mais avec la flambée du baril, "ils vont devoir agir plutôt tôt que tard", anticipe Brad Bechtel.

Au-delà du cas particulier du yen, "la séquence reste favorable au dollar, car l'économie se trouve dans une position bien plus solide que la plupart des autres économies majeures", ont rappelé les analystes de Brown Brothers Harriman.

"Les indicateurs américains forcent à un ajustement quant aux attentes en matière de politique monétaire de la Fed et nous voyons le dollar se raffermir encore", ont-ils ajouté.

Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans est monté mercredi à 4,64%, pour la première fois depuis près de 16 ans.

Mais pour Brad Bechtel, ce nouvel accès de fièvre du dollar ces dernières heures tient, en bonne partie, outre l'impasse budgétaire au Congrès américain, à des ajustements de portefeuille à l'approche de la fin du trimestre.

Il rappelle que le même phénomène s'est produit l'an dernier à la même époque, l'euro tombant à 0,9536 dollar le 28 septembre 2022, son plus faible cours depuis mi-2002, avant un repli.

"Je ne sais pas ce que peut être le catalyseur, mais on est allé un peu trop loin et l'heure d'une correction est proche", considère l'analyste.

Cours de mercredi Cours de mardi 19H50 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0504 1,0572 EUR/JPY 157,13 157,60 EUR/CHF 0,9672 0,9682 EUR/GBP 0,8653 0,8695 USD/JPY 149,60 149,07 USD/CHF 0,9208 0,9157 GBP/USD 1,2138 1,2158

afp/rp