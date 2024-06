New York (awp/afp) - L'euro a perdu un peu de terrain mardi face au dollar mais aussi à la livre britannique et au yen, alors que l'incertitude pèse sur l'issue du premier tour dimanche des élections législatives en France.

Vers 20H00 GMT, l'euro cédait 0,16% face au dollar à 1,0716 dollar pour un euro.

La devise européenne perdait aussi 0,17% face au yen à 171,06 yens pour un euro alors que la devise japonaise était stable par rapport au dollar à 159,62 yens.

Face à la devise britannique, l'euro lâchait 0,23% à 84,41 pence.

"Les élections législatives françaises, les données médiocres des enquêtes d'activité et l'assouplissement monétaire de la BCE n'aident pas l'euro à s'apprécier", a commenté Kit Juckes de la Société Générale.

Même sentiment chez TastyLive où Christopher Vecchio estime que "les investisseurs vont vers le dollar en quittant l'euro pour des raisons propres à l'euro".

Et de citer les élections françaises qui font peser "l'incertitude (...) sur l'avenir de la politique budgétaire" de la France, en cas de victoire des mouvements populistes.

"La volatilité de l'euro est très forte en ce moment. Les investisseurs sont inquiets de savoir ce qu'il va se passer ce week-end" au premier tour des élections législatives, a encore commenté Christopher Vecchio à l'AFP.

Le billet vert a de son côté profité des attentes de données sur l'inflation américaine.

L'indice PCE d'inflation, basé sur les dépenses de consommation, sera publié vendredi. La mesure préférée de la Fed pour juger de l'évolution des prix devrait ressortir à 2,6% sur un an en mai au lieu de 2,7% le mois d'avant, estiment les analystes interrogés par MarketWatch.

Pour les analystes de Wells Fargo, "la phase actuelle de taux d'intérêt américains élevés signifie que le billet vert peut se renforcer jusqu'au troisième trimestre 2024, même si la tendance à un assouplissement plus progressif de la part des banques centrales étrangères pourrait limiter la baisse des devises au cours des prochains mois".

"A plus long terme, nous prévoyons une période prolongée de dépréciation du billet vert, à mesure que la croissance américaine ralentira plus sensiblement, que la Fed abaissera ses taux d'intérêt et que les conditions financières mondiales s'assoupliront", estiment les analystes de la banque.

Cours de mardi Cours de lundi 20H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0716 1,0733 EUR/JPY 171,06 171,33 EUR/CHF 0,9584 0,9585 EUR/GBP 0,8441 0,8461 USD/JPY 159,62 159,62 USD/CHF 0,8943 0,8930 GBP/USD 1,2696 1,2686

afp/rp