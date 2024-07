L'euro a glissé lundi après que les projections des élections françaises aient indiqué un parlement sans majorité, avec un résultat inattendu pour une alliance de gauche, engendrant une nouvelle incertitude sur les perspectives fiscales du pays.

Le dollar est resté à la traîne après la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis, qui ont été étonnamment faibles vendredi et qui ont renforcé les paris selon lesquels la Réserve fédérale devrait bientôt commencer à réduire ses taux d'intérêt.

La livre sterling a atteint un sommet de trois semaines et demie par rapport à sa contrepartie américaine, la monnaie britannique continuant à se raffermir à la suite de la victoire écrasante du parti travailliste aux élections de la semaine dernière, qui a mis fin à 14 années de gouvernement conservateur.

Le dollar australien a bénéficié de la faiblesse du billet vert pour atteindre son plus haut niveau depuis six mois.

Le yen s'est dirigé vers une troisième journée de gains après avoir rebondi depuis le creux de près de 38 ans qu'il avait atteint la semaine dernière face au dollar.

L'euro était en baisse de 0,1 % à 1,08235 $, après avoir perdu jusqu'à 0,4 %, les investisseurs ayant évalué les conséquences d'un parlement français sans majorité.

Il s'agit de l'une des nombreuses surprises des résultats prévus, notamment la première place probable de l'alliance de gauche du Nouveau Front populaire (NFP) et la dernière place du Rassemblement national (RN) nationaliste et eurosceptique de Marine Le Pen, qui faisait figure de favori avant le scrutin de dimanche.

Les instituts de sondage prévoyaient que la gauche obtiendrait entre 184 et 198 sièges, bien loin des 289 sièges nécessaires pour obtenir la majorité absolue. L'alliance centriste du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 160 et 169 sièges, et le RN et ses alliés entre 135 et 143 sièges.

"Le choc d'un parti d'extrême droite obtenant la majorité a été évité à court terme, mais la montée des partis de gauche et les incertitudes politiques croissantes pourraient susciter des inquiétudes quant aux déficits budgétaires français et à la stabilité de la zone euro à moyen terme", a déclaré Ken Cheung, directeur de la stratégie de change chez Mizuho Securities.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à l'euro, à la livre sterling, au yen et à trois autres grands rivaux, est resté stable à 104,95, pansant ses plaies après une chute de près de 1 % la semaine dernière, exacerbée par la baisse des chiffres du marché de l'emploi américain vendredi.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, 76 % des opérateurs prévoient une baisse des taux lors de la réunion de septembre de la Fed, contre 64 % il y a une semaine. Une nouvelle baisse est prévue d'ici décembre.

Le dollar a glissé de 0,14% à 160,615 yens, après avoir atteint 161,96 mercredi.

La livre sterling a reculé de 0,03% à 1,28105 dollars, après avoir atteint 1,2820 dollars pour la première fois depuis le 12 juin.

L'Aussie est restée stable à 0,67465 $ après avoir atteint 0,67615 $ pour la première fois depuis le 4 janvier, les risques d'une nouvelle hausse des taux de la banque centrale contrastant avec les paris croissants sur une réduction à court terme de la Fed américaine.