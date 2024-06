Les obligations françaises ont chuté pour la deuxième fois mardi, tout comme les actions européennes et l'euro, après l'annonce d'une élection surprise en France, alors que l'attention des investisseurs commence à se tourner vers les données sur l'inflation américaine et la réunion de la Réserve fédérale mercredi.

Le président Emmanuel Macron a convoqué lundi des élections législatives pour le 30 juin et le 7 juillet après une défaite massive de son camp lors d'un vote au Parlement européen dimanche.

Les sondages d'opinion montrent que le parti d'extrême droite de Marine Le Pen est susceptible de l'emporter, bien qu'il ne dispose pas de la majorité absolue, ce qui effraie les investisseurs.

L'indice européen STOXX 600 a chuté de 0,8 % et le CAC40 français de 1,26 % après une perte de 1,35 % lundi. Les valeurs bancaires, telles que Crédit Agricole, Société Générale et BNP Paribas, ont perdu entre 3 et 4 %.

Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq ont tous deux baissé de 0,3 %.

Les obligations françaises ont également été vendues, le rendement à 10 ans de la France ayant augmenté de 7 points de base à 3,31 % après avoir augmenté de 8 points de base lundi.

Avec le rendement à 10 ans de l'Allemagne un peu plus bas à 2,66%, l'écart entre les deux, une jauge de la prime exigée par les investisseurs pour détenir la dette française plutôt que l'indice de référence de la zone euro, s'est élargi à 64 points de base - son plus haut depuis octobre 2023.

"La réaction du marché est vraiment une réaction d'incertitude, et cela a suffi à élargir les écarts", a déclaré Michiel Tukker , stratégiste senior pour les taux européens chez ING.

"Nous verrons cette incertitude accrue jusqu'aux élections françaises, et il est donc tout à fait justifié de voir des spreads plus élevés à court terme." M. Tukker a déclaré que l'absence de forte demande pour les bunds allemands indiquait que c'était l'incertitude qui guidait les marchés, et non une fuite vers la sécurité.

Les ruines se sont propagées aux marchés des devises où l'euro a chuté de 0,3 % par rapport au dollar à 1,0731 $, un plus bas d'un mois, de 0,4 % par rapport à la livre à 84,24 pence, un plus bas de 21 mois, et a également perdu 0,3 % par rapport au franc suisse.

Pendant ce temps, de l'autre côté de la Manche, les investisseurs digéraient les données montrant que le marché du travail britannique montrait de nouveaux signes de refroidissement en avril, le taux de chômage ayant augmenté.

Bien qu'il s'agisse d'une mauvaise nouvelle pour le Premier ministre Rishi Sunak avant les élections du 4 juillet, cela pourrait permettre à la Banque d'Angleterre de réduire ses taux d'intérêt en août. Les données sur l'inflation de la semaine prochaine fourniront toutefois une meilleure indication.

Le rendement des obligations à 10 ans a baissé d'environ 2 points de base pour atteindre 4,31 %, et la livre est restée stable par rapport au dollar, à 1,2739 dollar.

UNE RÉDUCTION, OU DEUX ?

À Wall Street, les marchés ont réagi sans enthousiasme à la stratégie tant attendue d'Apple en matière d'intelligence artificielle, qui intègre la technologie "Apple Intelligence" dans une série d'applications. Les actions du fabricant de l'iPhone ont perdu 0,4 % dans les échanges avant bourse, après avoir glissé de 1,9 % en temps normal lundi.

Les principaux événements économiques de la semaine sont prévus pour mercredi, avec l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis et la décision politique de la Réserve fédérale.

La Fed est considérée comme certaine de rester stable à la fin de sa réunion de deux jours mercredi, l'accent étant mis sur le maintien de trois réductions de taux dans ses projections "dot plot" pour cette année.

"Nous nous attendons à ce que les points indiquent deux réductions en 2024, quatre réductions en 2025, trois réductions en 2026 et une légère hausse du taux à long terme ou neutre", ont déclaré les analystes de Goldman Sachs dans une note.

"Nous pensons que les dirigeants préféreraient une base de deux réductions pour conserver une certaine flexibilité, mais une base d'une seule réduction est un risque possible, en particulier si l'IPC de base surprend à la hausse mercredi.

L'indice des prix à la consommation (IPC) devrait augmenter de 0,1 % en mai, mais l'indice de base devrait augmenter de 0,3 %.

Les contrats à terme sur les taux impliquent 38 points de base d'assouplissement de la Fed pour cette année, contre 50 points de base avant le rapport sur l'emploi.

L'autre banque centrale qui se réunit cette semaine est la Banque du Japon, qui pourrait décider de réduire ses achats d'obligations lors d'une réunion de politique monétaire qui se terminera vendredi, en vue d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt.

En supposant que les marchés ne soient pas déçus par l'ampleur du changement, cela pourrait soutenir le yen en difficulté. Le dollar était en hausse de 0,2 % à 157,38 yens, son plus haut niveau depuis une semaine.

L'or était juste au-dessus de son plus bas niveau en un mois, à 2 306 dollars l'once, après avoir été secoué par le recul des prix du marché pour les réductions de taux aux États-Unis.

Les prix du pétrole ont consolidé le rallye de 3 % de lundi, les investisseurs attendant les données mensuelles sur l'offre et la demande de pétrole de l'Administration américaine d'information sur l'énergie et de l'OPEP mardi, et de l'Agence internationale de l'énergie mercredi.

Les contrats à terme sur le Brent sont restés stables à 81,48 dollars le baril.