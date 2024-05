Londres (awp/afp) - La monnaie unique s'est raffermie vendredi après que l'inflation en zone euro a accéléré plus que prévu, éloignant la probabilité d'une seconde baisse de taux en juillet, après celle attendue en juin par les analystes.

Vers 09H35 GMT (11H35 HEC), l'euro avançait de 0,11% face au billet vert à 1,0845 dollar, et prenait 0,22% face à la livre, à 85,26 pence pour un euro.

L'inflation en zone euro est repartie à la hausse en mai, à 2,6% sur un an, là où le consensus des analystes interrogés par Factset et Bloomberg tablait sur une légère accélération, à 2,5%, contre 2,4% sur un an en avril.

Le fait que l'inflation a accéléré plus que prévu "n'empêchera pas la Banque centrale européenne (BCE) de réduire ses taux d'intérêt la semaine prochaine", "mais une nouvelle baisse en juillet semble désormais peu probable", déduit Jack Allen-Reynolds, analyste chez Capital Economics.

Les cambistes s'attendent toujours à ce que l'institution annonce abaisser ses taux à l'occasion de sa prochaine réunion de politique monétaire, jeudi; mais la possibilités de deux baisses consécutives semble désormais hors jeu.

Cette légère remontée de l'inflation s'explique par l'accélération des prix des services et de l'énergie.

Mais la hausse des prix à la consommation en zone euro a largement chuté depuis un record à 10,6% sur un an, en octobre 2022, quand les tarifs de l'énergie flambaient dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Pour endiguer l'inflation, la BCE a augmenté les coûts d'emprunt à un rythme sans précédent depuis juillet 2022. Ses taux sont maintenus inchangés à un niveau record depuis octobre 2023, au prix d'une croissance économique en berne.

En milieu de séance, l'attention se portera sur l'indice de prix PCE pour avril aux Etats-Unis, jauge préférentielle de la Réserve fédérale (Fed) sur l'inflation.

Les économistes s'attendent à ce que cette mesure reste inchangée par rapport à mars, à 2,7%.

S'il se concrétise, "ce résultat amènera probablement les décideurs de la Fed à maintenir que davantage de données sur les tendances de l'inflation sont nécessaires avant d'envisager des réductions des taux d'intérêt", estime Patrick Munnelly, analyste chez Tickmill.

Cours de vendredi Cours de jeudi

------------------------------------

09H35 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,0845 1,0832

EUR/JPY 170,58 169,87

EUR/CHF 0,9832 0,9785

EUR/GBP 0,8526 0,8507

USD/JPY 157,29 156,82

USD/CHF 0,9066 0,9033

GBP/USD 1,2718 1,2732

lul/emb/spi