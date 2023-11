L'euro a légèrement progressé jeudi après que des données aient suggéré que le ralentissement de l'économie de la zone euro pourrait commencer à s'atténuer, bien que les congés aux États-Unis et au Japon aient limité l'activité commerciale.

Les marchés étant fermés au Japon et aux États-Unis pour la fête de Thanksgiving, les devises se sont échangées avec une certaine volatilité, la liquidité étant plus faible qu'à l'accoutumée.

Une série d'enquêtes préliminaires a montré que la récession dans la puissance économique allemande pourrait être moins profonde que prévu, ce qui a compensé une lecture négative de l'activité commerciale française.

Plus tôt dans la journée, l'euro s'est apprécié par rapport à la plupart des autres grandes monnaies, à la suite de ces enquêtes.

"L'Allemagne et la zone euro ont été quelque peu surprises et oui, il s'agit d'une amélioration par rapport à l'indice précédent, mais tout ce que cela signifie, c'est que les choses vont légèrement moins mal", a déclaré Michael Brown, stratège chez TraderX, à propos de l'indice composite des directeurs d'achat (PMI) pour le mois de novembre publié jeudi.

L'enquête a montré que l'économie de la zone euro est en passe de se contracter à nouveau au quatrième trimestre.

L'indice PMI, qui couvre l'industrie dominante des services de l'Union européenne, est passé de 47,8 à 48,2 ce mois-ci, ce qui est légèrement supérieur à l'estimation du sondage Reuters de 48,1, mais se situe fermement dans la zone de contraction.

L'activité manufacturière, qui s'est contractée chaque mois depuis juillet 2022, a de nouveau chuté en novembre. Son PMI est passé de 43,1 à 43,8, dépassant les prévisions des sondages qui tablaient sur 43,4, mais il est resté en deçà du seuil de rentabilité.

"Ce n'est pas vraiment une raison pour être optimiste... et cela réitère ce que nous savions déjà : l'économie est confrontée à un hiver difficile", a déclaré M. Brown.

L'euro était en hausse de 0,18 % sur la journée à 1,09075 $, après avoir atteint 1,0931 $ plus tôt dans la journée.

"L'euro/dollar se négocie à nouveau au-dessus de 1,09 $ mais pourrait faire face à une formidable résistance au-dessus de 1,096 $", ont déclaré les stratèges de Saxo Bank dans une note.

Les marchés ont réagi en sourdine à la victoire choquante du populiste d'extrême droite anti-UE Geert Wilders lors des élections législatives de mercredi aux Pays-Bas.

La livre sterling a regagné un peu de terrain face au dollar après avoir chuté de 0,3 % mercredi lorsque le ministre britannique des Finances Jeremy Hunt a présenté une mise à jour du budget qui prévoyait une croissance beaucoup plus faible que prévu et une multitude de réductions d'impôts et de subventions pour l'économie britannique en difficulté.

Une lecture séparée de l'activité commerciale britannique a montré que les entreprises ont signalé un retour marginal à la croissance au début du mois de novembre après trois mois de contraction, ce qui a donné un petit coup de pouce à la livre sterling.

La livre sterling était en hausse de 0,3 % à 1,2538 $, après avoir atteint un sommet de 1,2575 $ après la publication des données PMI.

L'indice du dollar a baissé de 0,14%, pour la première fois depuis lundi, après avoir rebondi sur des plus bas de 2 mois et demi la veille, après que les données aient montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a baissé plus que prévu la semaine dernière.

Un autre indicateur inquiétant pour la Réserve fédérale a été une enquête de l'Université du Michigan qui a montré que les consommateurs anticipent ce mois-ci une inflation plus élevée à la fois à court et à long terme.

Les marchés ont revu à la baisse les prévisions de réduction des taux de la Fed en 2024, les contrats à terme indiquant désormais une probabilité de 27 % que la Fed réduise son taux cible lors de la réunion de mars 2024, probabilité qui passe à 40 % en mai, selon l'outil FedWatch du CME Group.

La faiblesse du dollar a soutenu le yen, de même que les prévisions selon lesquelles la Banque du Japon pourrait s'éloigner de sa politique monétaire ultra-libre l'année prochaine.

Après avoir frôlé les 152 dollars au début de la semaine dernière, le yen a atteint son plus haut niveau en deux mois, à 147,155 dollars, mardi. Il s'est échangé pour la dernière fois à 149,59.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a démissionné et a plaidé coupable d'avoir enfreint les lois pénales américaines contre le blanchiment d'argent dans le cadre d'un règlement de 4 milliards de dollars résolvant une enquête de plusieurs années sur la plus grande bourse de crypto-monnaies du monde. Le bitcoin a perdu 1 % à 37 047 $, après avoir augmenté de près de 5 % mercredi.