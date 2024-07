L'euro s'est replié lundi, mais est revenu à son niveau le plus bas de la nuit face au dollar, après que les élections en France aient laissé entrevoir un parlement sans majorité.

Le dollar américain est remonté d'un plus bas de plus de trois semaines après que les données sur l'emploi américain de vendredi aient stimulé les paris que la Réserve fédérale commencera bientôt à réduire les taux d'intérêt.

Le président français Emmanuel Macron a demandé lundi à son premier ministre de rester en poste pour l'instant, en attendant des négociations qui s'annoncent difficiles pour former un nouveau gouvernement après une poussée surprise de la gauche lors des élections qui ont abouti à un parlement sans majorité.

Nous attendons toujours de voir si la coalition peut réunir les 240 à 250 législateurs nécessaires pour avoir un semblant de gouvernement, ce qui est, je pense, en France, un gouvernement qui fonctionne. Nous sommes dans l'expectative, a déclaré Garth Appelt, responsable des opérations de change et des dérivés sur les marchés émergents chez Mizuho Americas à New York.

Certaines inquiétudes concernant une sortie potentielle de la France de la zone euro ont également été apaisées après que le Rassemblement national de Marine Le Pen, eurosceptique, n'ait pas obtenu la majorité, a déclaré Helen Given, cambiste chez Monex USA à Washington DC.

"Il y avait un petit risque que la France commence à se diriger vers une sortie de la zone euro si le Rassemblement national avait gagné, a déclaré Mme Given. "Les gens sont simplement heureux que cette question ne soit plus à l'ordre du jour.

L'euro était en baisse de 0,11 % à 1,0824 $. Il a brièvement atteint 1,0845 $, son plus haut niveau depuis le 12 juin, après avoir chuté à 1,07915 $ plus tôt dans la journée.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à l'euro, à la livre sterling, au yen et à trois autres grandes devises, a gagné 0,04% à 104,99. Il est tombé plus tôt à 104,80, son plus bas niveau depuis le 13 juin.

Le billet vert a chuté vendredi après que le rapport sur l'emploi de juin ait montré des gains d'emplois solides au cours du mois, mais des détails plus faibles sous le capot.

L'embauche dans les services gouvernementaux et de santé a représenté environ trois quarts de la hausse de l'emploi et le taux de chômage a atteint son plus haut niveau en deux ans et demi, soit 4,1 %.

L'économie a également créé 111 000 emplois de moins en avril et en mai que ce qui avait été estimé précédemment, tandis que les salaires annuels ont augmenté au rythme le plus lent depuis trois ans.

Les traders seront très attentifs aux commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, lorsqu'il témoignera devant le Congrès mardi et mercredi, à la recherche de signes indiquant qu'une réduction des taux se rapproche.

Les traders considèrent que deux baisses sont probables cette année et évaluent à 76 % la probabilité d'une première baisse des taux lors de la réunion de septembre de la Fed, la suivante étant attendue d'ici décembre, selon l'outil FedWatch du CME Group.

La principale publication économique américaine de cette semaine sera la publication des prix à la consommation pour le mois de juin, jeudi.

Le dollar s'est légèrement renforcé face au yen japonais, suite à des données plus tôt dans la journée de lundi montrant que les travailleurs japonais ont vu leur salaire de base moyen augmenter de 2,5 % en mai, soit le rythme le plus rapide depuis 31 ans.

La Banque du Japon a déclaré que les hausses de salaires s'étendaient à l'ensemble de l'économie en raison des conditions tendues du marché du travail, ce qui témoigne de sa confiance dans le fait que le pays progresse vers la réalisation durable de son objectif d'inflation de 2 %.

Cette évaluation optimiste pourrait inciter la banque centrale à relever ses taux d'intérêt dès sa prochaine réunion, qui se tiendra les 30 et 31 juillet.

Vous commencez à voir de plus en plus de discussions sur le fait que la Banque centrale du Japon a un peu levé le pied en termes de politique de hausse des taux. Ils pensent que la BOJ se rapproche de la fenêtre d'augmentation, que ce soit ce mois-ci ou lors de la prochaine réunion", a déclaré M. Appelt.

Le dollar était en hausse de 0,02 % à 160,76 yens, après avoir atteint la semaine dernière son plus haut niveau en 38 ans, à 161,96.

La livre sterling est restée stable, après avoir atteint un sommet de trois semaines et demie face au dollar et à l'euro. La monnaie britannique a progressé depuis la victoire écrasante du Parti travailliste aux élections de la semaine dernière, qui a mis fin à 14 ans de gouvernement conservateur. Elle était en hausse de 0,02% à 1,281$.

Le dollar australien a baissé de 0,18% par rapport au billet vert à 0,6737 $, après avoir atteint 0,67615 $, son plus haut niveau depuis le 3 janvier.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a baissé de 0,08% à 56 312 $.