L'euro recule un peu face au dollar, l'Italie et le virus inquiètent

Londres (awp/afp) - L'euro cédait un peu de terrain mardi face au dollar américain, les cambistes se montrant prudents devant la crise politique en Italie et la propagation du Covid-19 sur le continent.

Vers 10H35 GMT (11H35 HEC), le dollar grappillait 0,10% face à la monnaie unique européenne, à 1,2126 dollar pour un euro.

L'Italie, troisième économie de la zone euro et principale bénéficiaire du plan de relance européen, se trouve de nouveau dans la tourmente politique.

Son Premier ministre Giuseppe Conte, dont la coalition a été lâchée par un parti pivot, doit présenter mardi sa démission et tenter dans la foulée de former un nouveau gouvernement pour sortir le pays de la double crise économique et sanitaire.

"Les risques de baisse de l'euro liés à l'incertitude politique accrue en Italie" sont réels, affirme Lee Hardmann, analyste de MUFG, mais "devraient cependant rester modestes pour l'instant".

L'apparition et la propagation de variants du coronavirus, réputés plus contagieux et peut-être létaux, accroît les risques qui pèsent sur les économies européennes de même qu'elle renforce l'intérêt des valeurs dites refuges, comme le billet vert.

Le Covid-19 a contaminé près de 100 millions de personnes dans le monde, selon un bilan établi lundi par l'AFP, et en a tué plus de 2 millions.

Le marché des changes a également les yeux tournés vers les États-Unis où la banque centrale américaine (Fed) se réunit mardi et mercredi, pour la première fois cette année.

Le président de l'institution Jerome Powell prendra la parole mercredi à l'occasion d'une conférence de presse. Dans l'immédiat, aucune action de la Banque centrale américaine, qui a déployé un nombre inédit d'outils monétaires depuis le mois de mars, n'est attendue.

Cours de mardi Cours de lundi

--------------------------------------

10H35 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,2126 1,2139

EUR/JPY 125,89 125,94

EUR/CHF 1,0782 1,0785

EUR/GBP 0,8885 0,8876

USD/JPY 103,80 103,75

USD/CHF 0,8891 0,8884

GBP/USD 1,3648 1,3675

bp/ved/oaa