L'euro a bondi lundi après que la victoire convaincante et historique de l'extrême droite française au premier tour des élections législatives ait été légèrement inférieure à certaines attentes, laissant le résultat final dépendre des accords entre les partis avant le second tour le week-end prochain.

Entre-temps, le yen a oscillé autour de son niveau le plus bas depuis 38 ans, après que les données ont montré que l'économie japonaise s'est contractée plus que ce qui avait été initialement annoncé lors de l'enquête sur l'inflation.

Les opérateurs sont donc en alerte, à la recherche de signes d'intervention pour soutenir la monnaie.

Le parti d'extrême droite de Marine Le Pen, le Rassemblement national (RN), a remporté le premier tour des élections législatives françaises dimanche par une large marge, selon les sondages de sortie des urnes, bien que les analystes aient noté qu'il avait obtenu une part plus faible des voix que certains sondages ne l'avaient initialement prévu, ce qui a déclenché un rallye des actions et des obligations.

L'euro était en hausse de 0,4 % à 1,0759 dollar, son plus haut niveau depuis deux semaines. Il a perdu environ 1,2 % depuis que l'extrême droite française a triomphé lors des élections parlementaires européennes début juin, ce qui a incité le président Emmanuel Macron à convoquer des élections anticipées en France.

"Ils (RN) se sont en fait comportés un peu moins bien que ce que l'on attendait", a déclaré Carol Kong, stratège en matière de devises à la Commonwealth Bank of Australia.

"Nous pourrions en fait avoir moins de craintes d'une politique budgétaire plus expansionniste et insoutenable si le parti d'extrême droite avait fait un peu moins bien."

Les investisseurs craignent que le RN n'arrive au pouvoir par le biais d'une "cohabitation" avec Macron et qu'il n'impose un programme euro-sceptique et très dépensier.

"Les résultats du premier tour n'offrent pas beaucoup de certitude quant à la composition du parlement, et le second tour prévu pour le week-end prochain est en fait le principal événement à risque", a déclaré Francesco Pesole, stratège en devises chez ING.

M. Pesole a également déclaré que le fait que la coalition de gauche, qui souhaite également augmenter les dépenses publiques, n'ait pas obtenu plus de voix que prévu était susceptible de stimuler l'euro.

La hausse de l'euro a entraîné une légère baisse du dollar par rapport à un panier de devises, bien que le billet vert ait été en retrait après que les données de vendredi aient montré que l'inflation américaine s'est ralentie en mai, renforçant les attentes de la Réserve fédérale qui commencera à réduire les taux d'intérêt plus tard cette année.

L'indice du dollar a baissé de 0,14% à 105,57, soit un plus bas d'une semaine.

Par rapport au dollar, la livre sterling a augmenté de 0,27 % à 1,268 $, tandis que l'australien a augmenté de 0,1 % à 0,6677 $.

Selon l'outil FedWatch du CME, la probabilité d'une réduction des taux d'intérêt de la Fed en septembre est désormais de 63 %, contre 55 % il y a un mois.

"Si l'inflation continue de se comporter de la même manière, la première réduction de 25 points de base reste envisageable dès septembre", a déclaré Michael Brown, stratège principal chez Pepperstone.

LE YEN SOUS PRESSION

Le yen s'est efforcé de gagner du terrain face à un dollar globalement plus faible et s'est inscrit en légère baisse à 161,03 pour un dollar, à quelques encablures d'un plus bas de 37 ans et demi de 161,27 atteint vendredi.

Le yen a chuté de plus de 12 % cette année, et sa dernière baisse, à 160 pour un dollar, maintient les investisseurs en état d'alerte pour une intervention des autorités japonaises afin de soutenir la monnaie.

Les données montrant une croissance économique plus faible que prévu ont renforcé l'incertitude quant à la prochaine décision de la Banque du Japon en matière de taux d'intérêt.

La BoJ se réunit fin juillet et a laissé entendre qu'elle pourrait augmenter les coûts d'emprunt, ce qui pourrait contribuer à combler l'écart béant entre les taux japonais et américains, qui a fait chuter le yen cette année en incitant les investisseurs à se tourner vers les rendements plus élevés des obligations américaines.

Des données séparées ont montré lundi que le climat des affaires dans le secteur des services japonais s'est détérioré en juin, annulant une forte hausse de la confiance dans les usines.