L'euro est resté stable jeudi avant la réunion de politique de la Banque centrale européenne, où les traders se concentreront sur les remarques des responsables de la fixation des taux sur la trajectoire future de la politique, car une réduction lors de cette réunion est une affaire entendue.

Les banques centrales étaient au centre de l'attention, comme elles ont eu tendance à l'être ces derniers mois, le dollar canadien se raffermissant un peu après avoir faibli lors de la réunion de mercredi de la Banque du Canada, qui a abaissé son taux d'intérêt directeur comme cela était largement attendu. La devise s'est maintenue à 1,3689 dollar canadien pour un dollar.

Les investisseurs s'interrogent également sur les implications pour la Réserve fédérale de plusieurs données américaines publiées cette semaine, qui montrent un ralentissement de la croissance de l'emploi, même si l'activité du secteur des services s'est accélérée.

Les marchés évaluent actuellement à près de 50 points de base les réductions de taux de la Fed cette année, la première étant très probablement prévue pour septembre.

La BCE reste le centre d'intérêt du jour, et l'euro est resté stable à 1,0871 $, juste à côté d'un sommet de deux mois et demi de 1,0916 $ atteint plus tôt dans la semaine.

Une réduction lors de la réunion de jeudi est attendue depuis longtemps, et le récent renforcement de l'euro par rapport au dollar s'explique par le fait que les investisseurs ont réduit leurs attentes concernant d'autres réductions significatives des taux cette année, tout en augmentant légèrement cette semaine les paris sur l'assouplissement monétaire aux États-Unis.

Les marchés évaluent actuellement à environ 63 points de base les réductions de taux de la BCE cette année, ce qui implique une réduction de 25 points de base lors de la réunion de jeudi, et une ou peut-être deux réductions supplémentaires d'ici la fin de l'année.

"S'ils se maintiennent de manière surprenante, l'euro pourrait être confronté à un bref tremblement de terre... mais une réduction semble presque garantie et est entièrement prise en compte, l'attention se portera donc sur la communication", a déclaré Francesco Pesole, stratégiste FX chez ING dans une note.

"Nous pensons qu'il est probable qu'il n'y ait presque pas de nouvelles indications, la BCE pouvant signaler que tout nouvel assouplissement ne serait que progressif - conformément aux commentaires hors réunion (des responsables politiques) - et qu'il existe encore des risques pour l'inflation.

L'euro s'est également apprécié de 0,11 % par rapport à la livre, à 85,08 pence, bien qu'il se situe vers le bas de sa récente fourchette.

Par rapport au dollar, la livre sterling était en baisse d'un cheveu à 1,2777 $.

LE YEN S'ENVOLE

Ailleurs, le yen est resté stable à 156,15 pour un dollar, les investisseurs ayant digéré les remarques faites jeudi par le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, selon lesquelles il serait approprié de réduire les achats d'obligations de la banque centrale alors qu'elle s'apprête à mettre fin à ses mesures massives de stimulation monétaire.

Ces commentaires interviennent avant la réunion de politique monétaire de deux jours de la BOJ la semaine prochaine.

"Il s'agissait presque d'un jeu d'impulsion de la part de la banque centrale japonaise - c'est-à-dire ajouter un flux de nouvelles positives sur le yen alors que les devises de financement - le yen et le franc suisse - étaient déjà couvertes et rachetées, et le résultat a été que le rallye du yen a pris de l'ampleur", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone.

La devise japonaise a connu une brève remontée en début de semaine, les investisseurs ayant dénoué leurs positions dans des opérations de portage financées par le yen, à la suite d'une forte victoire électorale du parti au pouvoir au Mexique, qui a suscité des inquiétudes quant à une réforme constitutionnelle contestée.

Cela a entraîné un resserrement des positions longues sur le peso/courtes sur le yen, qui a été un favori parmi les opérations de portage.

Dans une opération de portage, un investisseur emprunte dans la devise d'un pays où les taux d'intérêt sont faibles et investit le produit de l'emprunt dans une devise à rendement plus élevé

Le peso est resté stable face au yen, après un gain de 2,6 % lors de la séance précédente. Il avait chuté d'environ 6 % par rapport à la devise japonaise en début de semaine, à la suite des résultats des élections au Mexique.

Le franc suisse, autre monnaie de financement privilégiée, s'est également fortement renforcé face à l'euro et au dollar en début de semaine. Il était plus ferme contre les deux jeudi, le dollar perdant 0,24% à 0,8914 francs et l'euro perdant 0,25% à 0,9688 francs.