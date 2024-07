L'euro a reculé lundi après que les projections des élections françaises aient indiqué un parlement sans majorité, avec une victoire inattendue de l'alliance de gauche, ce qui a ravivé l'incertitude sur les perspectives fiscales du pays.

Le dollar est resté en retrait après la publication des chiffres de l'emploi américain vendredi, qui ont renforcé les paris sur une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale dès le mois de septembre.

Le yen s'est dirigé vers une troisième journée de gains après avoir rebondi depuis le creux de près de 38 ans qu'il avait atteint la semaine dernière face au dollar.

La livre sterling a atteint un sommet de trois semaines et demie par rapport à sa contrepartie américaine, la monnaie britannique continuant à se raffermir à la suite de la victoire écrasante du Parti travailliste aux élections de la semaine dernière, qui a mis fin à 14 ans de règne des conservateurs.

L'euro était en baisse de 0,06 % à 1,0827 dollar, et avait précédemment chuté de 0,4 % alors que les investisseurs évaluaient les conséquences d'un parlement français sans majorité. Il s'agit de l'une des nombreuses surprises des résultats prévus, notamment la première place probable de l'alliance de gauche du Nouveau Front populaire (NFP) et la dernière place du Rassemblement national (RN) nationaliste et eurosceptique de Marine Le Pen, qui faisait figure de favori avant le scrutin de dimanche.

Les instituts de sondage prévoyaient que la gauche obtiendrait entre 184 et 198 sièges, bien loin des 289 sièges nécessaires pour obtenir la majorité absolue. L'alliance centriste du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 160 et 169 sièges, et le RN et ses alliés entre 135 et 143 sièges.

"Les marchés n'apprécieront pas qu'un gouvernement d'extrême gauche ait son mot à dire", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone.

Dans le même temps, "le fait que le centriste Macron ait obtenu de meilleurs résultats que prévu, ainsi que le nombre de sièges obtenus par la gauche, signifie que l'adoption du manifeste du PFN dans son intégralité sera un véritable défi", a déclaré M. Weston. "Et bien que l'incertitude soit à nouveau élevée, cela devrait permettre de contenir les retombées.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à l'euro, à la livre sterling, au yen et à trois autres grands rivaux, est resté stable à 104,97, pansant ses plaies après une chute de 0,9 % la semaine dernière, exacerbée par les résultats plus faibles du marché de l'emploi américain de vendredi.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, 76 % des traders pensent que la Fed réduira ses taux lors de sa réunion de septembre, contre 64 % il y a une semaine.

Le dollar a glissé de 0,07% à 160,70 yens, après avoir atteint 161,96 mercredi.

La livre sterling a reculé de 0,08 % à 1,2804 $, après avoir atteint 1,2820 $ pour la première fois depuis le 12 juin.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin a chuté d'environ 2 % pour atteindre 55 188 dollars, poursuivant ainsi la tendance à la baisse de la semaine dernière, les traders s'inquiétant de l'écoulement probable des jetons de la défunte bourse japonaise Mt. Gox.