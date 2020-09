L'euro s'affaiblit face au dollar pendant la réunion monétaire de la Fed

Washington (awp/afp) - L'euro, qui avait entamé la journée de mardi en hausse face au dollar, a renversé la tendance pendant la séance américaine s'affaiblissant un peu face au billet vert, alors que la Banque centrale américaine (Fed) entamait une réunion monétaire.

Vers 19H10 GMT (21H10 à Paris), l'euro concédait 0,15% face au billet vert, à 1,1848 dollar.

Ce léger raffermissement du dollar intervient dans l'attente de l'issue de la réunion et de la conférence de presse du président de la Fed Jerome Powell, à 18H30 GMT mercredi.

Pour Zachary Griffiths, de Wells Fargo Securities, "on doute que la Fed donne davantage de précision sur sa politique à venir" puisqu'elle a déjà modifié sa cible de 2% d'inflation pour tolérer plus de flexibilisé et garder des taux bas à long terme.

Les investisseurs considèreront avec attention les prévisions d'évolution des taux d'intérêt jusqu'en 2023 qui devraient être divulguées par la Fed pour la première fois.

"On s'attend à ce qu'une majorité (des membres du Comité monétaire) indique que la politique monétaire ne va pas bouger jusqu'à la fin de 2023", a souligné le stratégiste de Wells Fargo Securities.

Pour Joe Manimbo de Western Union Business Solutions, la Fed "pourrait signaler qu'elle va encore attendre plus longtemps avant d'envisager une hausse des taux qui serait favorable au dollar après sa récente promesse de permettre à l'inflation d'être un peu plus haute".

Fin août, son président Jerome Powell avait indiqué qu'une inflation supérieure à l'objectif des 2% pourrait être tolérée pendant un certain temps sans entraîner une augmentation automatique des taux d'intérêt. Ceux-ci évoluent entre 0% et 0,25%.

Le dollar devient plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes s'il y a une hausse des taux d'intérêt.

Ce léger repli de l'euro a pu également faire écho aux propos tenus par les responsables de la Banque centrale européenne.

Vendredi, le chef économiste de l'institution, Philippe Lane, a écrit dans un blog "qu'il n'y a pas de place pour la complaisance" de la part de la BCE face au risque d'un euro fort.

La veille, lors de sa conférence de presse de politique monétaire, la présidente de la BCE Christine Lagarde avait déclaré que son mandat était de "maintenir la stabilité des prix" et, dans ce cadre, "l'appréciation de l'euro est quelque chose à surveiller attentivement".

Par ailleurs, la livre sterling progressait face au dollar (+0,33%,) à 1,2888 dollar, et à l'euro (+0,47%) à 91,93 pence pour un euro.

Les députés britanniques ont donné lundi soir leur approbation initiale au projet de loi controversé du gouvernement de Boris Johnson, qui doit encore franchir plusieurs étapes. Ce texte lui permet de revenir, en violation du droit international, sur certaines dispositions de l'accord de Brexit signé l'année dernière.

Cours de mardi Cours de lundi 19H10 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1848 1,1884 EUR/JPY 124,95 125,72 EUR/CHF 1,0775 1,0768 EUR/GBP 0,9193 0,9223 USD/JPY 105,46 105,78 USD/CHF 0,9081 0,9061 GBP/USD 1,2888 1,2886

afp/rp