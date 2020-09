L'euro stable face au dollar, la livre et le dollar canadien en retrait

New York (awp/afp) - L'euro est resté stable vendredi tandis que la livre baissait légèrement vis-à-vis de l'euro et du dollar, dans un marché digérant les annonces de la Banque d'Angleterre intervenues la veille, et notamment celle concernant d'éventuels taux d'intérêt négatifs.

Vers 19H15 GMT (21H15 à Paris), l'euro grappillait 0,02% vis-à-vis du billet vert, à 1,1849 dollar.

La livre, de son côté, perdait 0,36% face au billet vert à 1,2926 dollar, et 0,38% face à l'euro à 91,67 pence.

Comme depuis le milieu de semaine, le yen enregistrait des gains face au dollar (+0,11% à 104,62 yens pour un dollar).

Le dollar canadien s'affaiblissait face à la devise de son voisin américain (-0,26% à 1,32 dollar canadien pour un dollar), notamment après une déclaration du chef de la diplomatie canadienne.

François-Philippe Champagne a affirmé que l'idée de mener des discussions pour un accord de libre-échange entre Ottawa et Pékin était abandonnée, vu les relations économiques tendues entre les deux pays.

En l'absence d'autre mouvement important sur le marché des changes, les commentateurs continuaient d'évoquer les annonces de la Banque d'Angleterre (BoE) de jeudi.

Celle-ci a ouvert la voie à une augmentation de son programme de rachat d'actifs massif d'ici à la fin de l'année. Surtout, elle a déclaré qu'elle avait commencé à étudier la manière dont pourrait concrètement être mis en place un taux d'intérêt directeur négatif.

Ce n'est pas "un fait accompli", a indiqué néanmoins Ulrich Leuchtmann, analyste pour Commerzbank.

"Même dans le cas du pire scénario avec un Brexit sans accord, la BoE pourrait d'abord faire appel aux mesures d'assouplissement quantitatif", a-t-il ajouté.

Cours de vendredi Cours de jeudi 19H15 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1849 1,1848 EUR/JPY 123,98 124,10 EUR/CHF 1,0788 1,0762 EUR/GBP 0,9167 0,9113 USD/JPY 104,62 104,74 USD/CHF 0,9105 0,9083 GBP/USD 1,2926 1,2973

afp/rp