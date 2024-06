L'euro a fortement chuté lundi, touché par l'incertitude politique après que le président français Emmanuel Macron a appelé à des élections législatives anticipées, tandis que le dollar est resté ferme avant la réunion de la Réserve fédérale plus tard dans la semaine.

Le dollar a été soutenu par un rapport sur l'emploi plus fort que prévu vendredi, qui a refroidi les attentes en matière de réduction des taux d'intérêt et a suggéré que la banque centrale américaine pourrait prendre du temps pour commencer son cycle d'assouplissement cette année.

L'euro a atteint son plus bas niveau en un mois, à 1,07485 $, dans les heures asiatiques, après que M. Macron a pris le risque d'essayer de rétablir son autorité en appelant à des élections après les gains de l'extrême droite dans le vote de l'Union européenne.

Les nationalistes eurosceptiques ont réalisé les gains les plus importants lors des élections du Parlement européen dimanche, selon un sondage de sortie des urnes, même si les partis du centre, libéraux et socialistes devraient conserver la majorité.

L'euro a perdu 0,44 % à 1,0753 dollar et a perdu plus de 2,5 % par rapport au dollar cette année. L'euro est tombé à son plus bas niveau depuis août 2022 face à la livre, et a baissé de 0,2 % face au yen.

Charu Chanana, responsable de la stratégie des devises chez Saxo, a déclaré que l'euro avait subi un double coup du fait de la publication des chiffres de l'emploi américain vendredi et de l'incertitude politique en Europe.

"Cela ajoute aux pressions à la baisse pour la monnaie après que la BCE a lancé son cycle d'assouplissement la semaine dernière, tandis que la Fed pourrait retarder ses réductions de taux pour l'instant.

La Banque centrale européenne a abaissé ses taux la semaine dernière dans un mouvement bien orchestré, mais a donné peu d'indications sur les perspectives de la politique monétaire, étant donné que l'inflation est toujours supérieure à l'objectif fixé.

Les marchés chinois, hongkongais, taïwanais et australiens sont fermés pour cause de vacances.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, a augmenté de 0,18 % pour atteindre 105,25, après avoir touché un plus haut de près d'un mois à 105,30 plus tôt dans la session.

Les données de vendredi ont montré que le nombre d'emplois non agricoles a augmenté de 272 000 le mois dernier, contre 185 000 attendus dans un sondage Reuters, les estimations allant de 120 000 à 258 000.

Les marchés évaluent maintenant à 36 points de base les réductions de la Fed cette année, contre près de 50 points de base - ou au moins deux réductions - avant les données sur l'emploi.

Les chances d'une réduction des taux en septembre sont maintenant d'environ 50 %, contre environ 70 % jeudi. La Fed se réunit mardi et mercredi et devrait laisser ses taux inchangés.

Les projecteurs seront plutôt braqués sur les commentaires du président Jerome Powell et sur la question de savoir s'il y a des changements dans les projections économiques. Les données sur l'inflation américaine sont également attendues mercredi.

Moh Siong Sim, stratège en devises à la Bank of Singapore, a déclaré que les marchés allaient être plus prudents et attendre le rapport sur l'inflation et la réunion de la Fed pour donner une certaine orientation.

"Les marchés se concentreront sur le graphique en pointillés pour savoir s'il y aura deux ou un (projections de réduction des taux).

La Banque du Japon doit tenir sa réunion de politique monétaire de deux jours jeudi et vendredi, et la banque centrale devrait maintenir les taux d'intérêt à court terme dans une fourchette de 0 à 0,1 %.

Reuters a rapporté la semaine dernière que les décideurs politiques de la BOJ réfléchissent aux moyens de ralentir ses achats d'obligations et pourraient offrir de nouvelles orientations.

Le yen japonais s'est affaibli à 157,13 lundi et reste proche du creux de 34 ans au-delà de 160 pour un dollar atteint à la fin du mois d'avril, ce qui a incité les autorités japonaises à dépenser quelque 9 800 milliards de yens (62,46 milliards de dollars) pour intervenir sur le marché des changes afin de le soutenir.

La livre sterling a peu varié à 1,27145 $ après avoir touché 1,2700 $, son plus bas niveau en une semaine, plus tôt dans la session. (1 $ = 156,9 yens)