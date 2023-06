Un indicateur des marchés boursiers mondiaux a marqué une pause vendredi après avoir atteint des sommets en 14 mois, tandis que le dollar américain s'est dirigé vers sa plus forte baisse hebdomadaire depuis janvier, à la suite d'une semaine chargée en réunions de banques centrales dans le monde entier.

L'indice MSCI All-World a légèrement baissé de 0,06 %, mais est resté proche de son plus haut niveau depuis la mi-avril 2022. Les principaux indices boursiers de Wall street ont terminé en baisse, mais ont enregistré de solides gains hebdomadaires.

Au terme d'une semaine intense d'actions des banques centrales, la Banque du Japon a maintenu sa politique monétaire ultra-légère vendredi, malgré une inflation plus forte que prévu. Plus tôt dans la semaine, la Réserve fédérale a maintenu ses taux inchangés, tout en suggérant que d'autres hausses pourraient intervenir plus tard dans l'année, et la Banque centrale européenne a relevé ses taux d'un quart de point.

"Nous avons eu une semaine plutôt constructive, a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B Riley Wealth.

La BCE et le Royaume-Uni sont probablement encore en plein processus de resserrement, alors que les États-Unis frappent certainement à la porte de la fin du cycle de hausse des taux, et je pense que cela a entraîné certaines divergences.

À Wall street, le Dow Jones Industrial Average a perdu 108,94 points, soit 0,32 %, à 34 299,12, le S&P 500 a perdu 16,24 points, soit 0,37 %, à 4 409,6 et le Nasdaq Composite a baissé de 93,25 points, soit 0,68 %, à 13 689,57.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a progressé de 0,5 %, tandis que le Nikkei japonais a augmenté de 0,7 % pour une dixième semaine consécutive de hausse.

Sur le marché des devises, le Dollar Index, qui mesure le cours du billet vert par rapport à un panier de devises, a progressé de 0,18%, l'euro ayant baissé de 0,09% à 1,09 dollar.

Néanmoins, le dollar devait enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire en pourcentage depuis la mi-janvier.

Dans le même temps, le yen est tombé à son plus bas niveau face à l'euro en 15 ans après la décision de la BOJ. La devise japonaise s'est également affaiblie de 1,07% par rapport au billet vert, à 141,84 pour un dollar, baissant ainsi à son plus bas niveau depuis six mois.

"Le yen souffre d'un écart de rendement négatif important par rapport aux autres devises du G10", a déclaré Vassili Serebriakov, stratège de change chez UBS à New York.

Les rendements du Trésor américain ont augmenté, le rendement de référence à 10 ans augmentant après deux jours consécutifs de baisse, les commentaires des responsables de la Fed indiquant que la banque centrale n'en a pas fini avec ses hausses de taux d'intérêt.

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré lors d'une conférence économique que l'inflation de base "ne diminue pas comme je le pensais", ce qui nécessiterait probablement un nouveau resserrement.

Les obligations de référence à 10 ans ont augmenté de 4 points de base à 3,77 %, contre 3,73 % jeudi soir.

Les prix du pétrole ont augmenté et ont enregistré un gain hebdomadaire, l'augmentation de la demande chinoise et les réductions de l'offre de l'OPEP+ ayant fait grimper les prix.

Le brut américain s'est établi en hausse de 1,6% à 71,78 dollars le baril et le Brent à 76,61 dollars, en hausse de 1,2% sur la journée.