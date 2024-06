L'indice mondial des actions MSCI a baissé lundi et les rendements du Trésor américain ont augmenté avant les données clés sur l'inflation et les réunions de politique des banques centrales, tandis que l'euro a chuté après que le président français Emmanuel Macron a convoqué des élections anticipées.

Outre la publication de données clés sur l'inflation américaine prévue cette semaine, les investisseurs attendent également les résultats des réunions politiques de la Fed et de la Banque du Japon.

La perspective d'une nouvelle incertitude politique dans la deuxième plus grande économie de la zone euro a pesé sur le sentiment après que les gains de l'extrême droite lors des élections du Parlement européen dimanche ont incité un Macron meurtri à convoquer une élection nationale.

L'euro est tombé à son plus bas niveau depuis un mois face au dollar, tandis que les actions européennes ont reculé.

Les gains de l'indice du dollar américain sont dus aux "inquiétudes concernant l'instabilité politique" en Europe, a déclaré Michael ORourke, stratège en chef du marché chez JonesTrading à Stamford, dans le Connecticut.

"Il y a eu une forte poussée à droite, et maintenant la France va avoir des élections générales, donc il y a juste un peu d'incertitude qui pèse sur l'euro", a-t-il dit.

L'indice MSCI des actions mondiales a perdu 1,52 point, soit 0,19 %, à 792,72. L'indice STOXX 600 a baissé de 0,55 %, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 a perdu 11,84 points, soit 0,57 %.

À Wall Street, M. O'Rourke a souligné la faiblesse de certaines grandes capitalisations, l'indice S&P étant plombé par Nvidia, qui a chuté après un fractionnement d'actions, et par Apple Inc, qui a perdu du terrain avant sa conférence annuelle des développeurs, au cours de laquelle il devrait dévoiler des mises à jour en matière d'intelligence artificielle.

Lundi à 10h37 (1437 GMT), le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 39,83 points, soit 0,10%, à 38 758,94, le S&P 500 était en baisse de 4,05 points, soit 0,08%, à 5 342,84, et le Nasdaq Composite était en baisse de 2,65 points, soit 0,02%, à 17 129,92.

La prochaine décision de politique monétaire de la Fed aura lieu mercredi et les chiffres de l'inflation américaine pour le mois de mai seront publiés juste avant. Ces chiffres font suite au rapport sur les emplois de mai, qui a montré vendredi que l'économie américaine a créé beaucoup plus d'emplois que prévu et que la croissance annuelle des salaires s'est accélérée à nouveau.

Les rendements du Trésor américain, qui évoluent en sens inverse des prix, ont augmenté lundi, reflétant les attentes de taux américains plus élevés pour longtemps.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans a augmenté de 2,9 points de base à 4,457 %, contre 4,428 % vendredi, tandis que le rendement des obligations à 30 ans a augmenté de 4 points de base à 4,5881 %.

Le rendement des obligations à 2 ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a augmenté de 0,2 point de base à 4,872 %, contre 4,87 % vendredi soir.

En ce qui concerne les devises, l'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a gagné 0,2 % à 105,28.

L'euro était en baisse de 0,55% à 1,0741 $, et contre le yen japonais, le dollar s'est renforcé de 0,1% à 156,86.

La Banque du Japon (BOJ) tient une réunion de politique monétaire de deux jours cette semaine et pourrait donner de nouvelles indications sur la manière dont elle envisage de réduire ses achats massifs d'obligations.

Dans le secteur des matières premières, les prix du pétrole ont augmenté en raison des espoirs d'une hausse de la demande de carburant cet été, bien que les gains aient été limités par la force du dollar et le recul des attentes de réduction des taux d'intérêt aux États-Unis.

Le pétrole brut américain a gagné 1,23% à 76,46 dollars le baril et le Brent a atteint 80,45 dollars le baril, en hausse de 1,04% sur la journée.

Le prix de l'or a regagné un peu de terrain après avoir connu sa plus forte baisse en trois ans et demi lors de la session précédente, les données chinoises et américaines ayant déçu les spéculateurs qui pariaient sur la demande chinoise et sur une baisse des taux d'intérêt de la Fed.

L'or au comptant a augmenté de 0,51% à 2 304,49 dollars l'once.